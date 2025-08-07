Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Il discorso perfetto: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Il discorso perfetto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 7 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il discorso perfetto (Le Discours), film del 2020 diretto da Laurent Tirard, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Fabrice Caro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Adrien vive con la sua ragazza Sonia, che ama, ma all’improvviso lei annuncia che ha bisogno di una pausa e lascia la loro casa. Ora, 38 giorni dopo, Adrien non ce la fa più e decide di mandarle un sms. Si accorge che lei l’ha letto ma continua a non rispondere. Inoltre, viene invitato a cena a casa dei suoi genitori, con la sorella Sophie e il futuro cognato Ludo, che gli chiede di tenere un discorso al loro matrimonio.

Il discorso perfetto: il cast

Abbiamo visto la trama de Il discorso perfetto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Benjamin Lavernhe: Adrien
  • Sara Giraudeau: Sonia
  • Kyan Khojandi: Ludo
  • Julia Piaton: Sophie
  • François Morel: Il padre di Adrien
  • Guilaine Londez: La madre di Adrien
  • Marilou Aussilloux: Isabelle
  • Sarah Suco: Karine
  • Sébastien Chassagne: Sébastien
  • Adeline d’Hermy: Solène
  • Sébastien Pouderoux: Romain

Streaming e tv

Dove vedere Il discorso perfetto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 7 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
