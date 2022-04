Il diritto di contare: la storia vera raccontata nel film

Il diritto di contare è un film uscito nel 2016 che ha collezionato tre candidature agli Oscar e due ai Golden Globes. Diretto da Theodore Melfi e interpretato da un cast femminile stellare, il film è tratto dall’omonimo romanzo di Margot Lee Shetterly. Quest’ultima si è ispirata alla storia vera di Katherine Johnson, il personaggio che nel film ha le fattezze di Taraji P. Henson. Katherine è stata una scienziata e matematica dalla mente brillante che negli anni ’60 ha lavorato insieme alla NASA per raggiungere un importante traguardo nel pieno della Guerra Fredda. Il suo contributo è stato prezioso: è stato grazie a lei se la NASA ha potuto tracciare le traiettorie per il Programma Mercury. Katherine Jonhson ha potuto mettersi alla prova anche durante la missione Apollo 11. Ha dato un importante contributo allo sviluppo dell’aeronautica americana e ai conseguenti programmi spaziali. Katherine, bambina prodigio, ha dimostrato sin da piccola di avere dimestichezza con i numeri. E, nonostante avesse intrapreso la strada da insegnante, quando ha scoperto che la NASA stava assumendo donne afroamericane, ha mollato tutto seguendo il suo istinto.

Agli inizi Katherine si è occupata di calcoli matematici, ma è stata notata grazie alle sue conoscenze in merito alla geometria analitica. Ha lavorato con la NASA fino al 1986, trent’anni durante i quali ha avuto modo di calcolare la traiettoria per il primo volo spaziale di Alan Shepard. Così come, ottenuta la fiducia, ha calcolato la traiettoria dell’Apollo 11. Anni dopo, ha dato il suo contributo anche per la missione di Apollo 13. Per il suo duro lavoro, Barack Obama nel 2015 le ha conferito la medaglia presidenziale della libertà.

Streaming e TV

