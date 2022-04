Il diritto di contare: trama (storia vera), cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 6 aprile 2022, va in onda in prima serata su Rai 1 Il diritto di contare, un film uscito nel 2016 e diretto da Theodore Melfi. La storia è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Margot Lee Shetterly e racconta la vita di Katherine Johnson, una scienziata e matematica che negli anni ’60 ha collaborato con la NASA. Scopriamo di seguito qual è la trama e il cast del film.

Trama (storia vera)

La trama del film Il diritto di contare segue la storia di un gruppo di donne intelligentissime che devono lottare non soltanto contro un sistema aziendale maschilista, ma anche contro il razzismo e la Guerra Fredda. Ambientata negli anni ’60, la storia vede la NASA determinata a seguire l’esempio dei russi, reduci dal primo volo spaziale dell’uomo. Nel pieno della Guerra Fredda, le protagoniste del film vivono in un’America schiacciata dal razzismo e dal patriarcato. Katherine Jonhson è una brillante scienziata che lavora insieme a Dorothy Vaughan e Mary Jackson, a loro volta menti geniali. Tutte e tre lavorano presso la NASA come calcolatrici, ma lottano ogni giorno contro il razzismo dilagante e per i diritti delle donne.

Katherine è brillante nel suo lavoro e viene notata per questo, soprattutto perché la NASA è in difficoltà e ha bisogno di una marcia in più per raggiungere il risultato dei russi. Per questo Katherine viene trasferita nello Space Task Group, team guidato da Al Harrison. Per Katherine non sarà facile imporre la propria parola su quella degli altri esperti. Dorothy invece è costretta a sopportare Viviana Mitchell, sua supervisore, che dubita delle sue capacità soltanto per il colore della sua pelle. Infine Mary vuole diventare ingegnere e si iscrive ad un corso destinato in principio soltanto ai bianchi.

Il diritto di contare: il cast del film

Ora che abbiamo visto qual è la trama e la storia vera, vediamo chi compare nel cast de Il diritto di contare. Il film punta ad attrici di spessore. Non a caso ha ricevuto tre nomination agli Oscar. Di seguito vediamo chi fa parte del cast:

Taraji P. Henson: Katherine Johnson

Octavia Spencer: Dorothy Vaughan

Janelle Monáe: Mary Jackson

Kevin Costner: Al Harrison

Kirsten Dunst: Vivian Mitchell

Jim Parsons: Paul Stafford

Glen Powell: John Glenn

Mahershala Ali: Jim Johnson

Aldis Hodge: Levi Jackson

Donna Biscoe: Joylette Coleman

Maria Howell: Miss Summer

Ariana Neal: Joylette Johnson

Saniyya Sidney: Constance Johnson

Zani Jones Mbayise: Kathy Johnson

Kimberly Quinn: Ruth

Scott M. Morgan: Bill Calhoun

Olek Krupa: Karl Zielinski

Lydia Jewett: Katherine Coleman da bambina

Karan Kendrick: Joylette Coleman da giovane

Tre Stokes: Levi Jr.

Alkoya Brunson: Kenneth Vaughn

Ashton Tyler: Leonard Vaughn

Robert McKay: Pastore Ayres

Gregory Alan Williams: Marion Smithson

Corey Mendel Parker: Howard Vaughan

Travis Smith: Scott Carpenter

Tequila Whitfield: Eleanor

Crystal Lee Brown: Bernie

Dane Davenport: Alan Shepard

Joe Hardy Jr.: Gordon Cooper

Ken Strunk: Jim Webb

Scott Michael Morgan: Bill Calhoun

Streaming e TV

Dove vedere Il diritto di contare in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film va in onda mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 21:25 su Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a RaiPlay, anche tramite App. Per usufruire del servizio streaming gratuito della Rai è necessario effettuare la registrazione gratuita anche tramite Facebook o Google.