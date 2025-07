Il corriere – The Mule: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, giovedì 10 luglio 2025, va in onda in prima serata Il corriere – The Mule, film diretto e interpretato dall’iconico Clint Eastwood. La storia è tratta da una storia vera, quella di Leo Sharp, un veterano della Seconda Guerra Mondiale diventato poi un corriere per il cartello di Sinaloa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il protagonista della storia è Earl Stone, un uomo che a 80 anni è costretto a chiudere la sua attività e si ritrova senza soldi, completamente da sola. Gli viene offerto un lavoro piuttosto misterioso: l’unica qualità richiesta è saper guidare l’automobile. Quello che Earl non sa è che è stato appena ingaggiato per diventare un corriere della droga di un cartello messicano. Inaspettatamente Earl, veterano di guerra, si dimostra essere un’ottima risorsa e riesce a trasportare un cospicuo carico. Per questo gli viene assegnato anche un assistente, il cui compito è aiutarlo e al tempo stesso controllarlo. Eppure non è l’unico a tenere d’occhio l’ottantenne.

Il corriere – The Mule: il cast del film

Come già anticipato, il film è diretto e interpretato da Clint Eastwood, nome iconico del mondo hollywoodiano. Vediamo di seguito quali sono gli attori e i relativi personaggi che compongono il cast:

Clint Eastwood: Earl Stone

Bradley Cooper: agente Colin Bates

Michael Peña: agente Trevino

Dianne Wiest: Mary Stone

Andy García: Laton

Alison Eastwood: Iris Stone

Taissa Farmiga: Ginny Stone

Ignacio Serricchio: Julio Gutierrez

Loren Dean: agente Brown

Laurence Fishburne: agente speciale Warren Lewis

Victor Rasuk: Rico

Manny Montana: Axl

Clifton Collins Jr.: Gustavo

Noel Gugliemi: Bald Rob

Eugene Cordero: Luis Rocha

Robert LaSardo: Emilio

Streaming e TV

Dove vedere Il corriere – The Mule in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda in prima serata su Rete 4 il 10 luglio 2025 a partire dalle ore 21:20. Per seguire il film in diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 4 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a Mediaset Infinity, la piattaforma messa a disposizione degli utenti a titolo gratuito previa registrazione.