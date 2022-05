Il corriere – The Mule streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, giovedì 19 maggio 2022, va in onda Il corriere – The Mule. Il film è tratto da una storia vera e racconta di Earl, un veterano della seconda guerra mondiale che diventa inaspettatamente un corriere per il cartello messicano. Ad interpretare il protagonista è Clint Eastwood, che in questo film figura anche alla regia. Uscito nel 2018, il film segue il protagonista ottantenne alle prese con un nuovo incarico di lavoro dopo che la sua attività è stata costretta alla chiusura. Per racimolare denaro, accetta una proposta di lavoro alquanto misteriosa: gli viene chiesto semplicemente di guidare e Earl si ritrova improvvisamente a trasportare droga per il cartello messicano. Eppure si dimostra altamente qualificato per l’incarico, riuscendo a trasportare un’ingente quantità di droga. Ma il cartello non si fida di Earl, per cui gli assegna un assistente/supervisore. Così come sulle sue tracce vi è anche la polizia. Ma dove vedere Il corriere – The Mule in diretta TV e live streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

Come già anticipato, il film con Clint Eastwood va in onda in prima serata, a partire dalle ore 21:20, su Canale 5 giovedì 19 maggio 2022. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando, oppure al tasto 505 per la versione HD. Se disponete di un abbonamento alla pay-tv di Sky, potete anche seguire il film sul tasto 105.

Il corriere – The Mule streaming

Ma non solo TV. Il corriere – The Mule è disponibile anche in live streaming e il merito è di MediasetPlay. Si tratta di una piattaforma messa a disposizione dell’utente in via del tutto gratuita, previa registrazione che può avvenire facilmente tramite Facebook e Google. Una volta effettuato il login si potrà scegliere il canale in diretta streaming tramite il menù a tendina. Inoltre si può accedere sia via desktop che tramite app, scelta comoda per smartphone e tablet.