Il corriere – The Mule: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, giovedì 19 maggio 2022, va in onda in prima serata Il corriere – The Mule, film diretto e interpretato dall’iconico Clint Eastwood. La storia è tratta da una storia vera, quella di Leo Sharp, un veterano della Seconda Guerra Mondiale diventato poi un corriere per il cartello di Sinaloa. Di seguito vediamo la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Il protagonista della storia è Earl Stone, un uomo che a 80 anni è costretto a chiudere la sua attività e si ritrova senza soldi, completamente da sola. Gli viene offerto un lavoro piuttosto misterioso: l’unica qualità richiesta è saper guidare l’automobile. Quello che Earl non sa è che è stato appena ingaggiato per diventare un corriere della droga di un cartello messicano. Inaspettatamente Earl, veterano di guerra, si dimostra essere un’ottima risorsa e riesce a trasportare un cospicuo carico. Per questo gli viene assegnato anche un assistente, il cui compito è aiutarlo e al tempo stesso controllarlo. Eppure non è l’unico a tenere d’occhio l’ottantenne.

Il corriere – The Mule: il cast del film

Come già anticipato, il film è diretto e interpretato da Clint Eastwood, nome iconico del mondo hollywoodiano. Vediamo di seguito quali sono gli attori e i relativi personaggi che compongono il cast:

Clint Eastwood: Earl Stone

Bradley Cooper: agente Colin Bates

Michael Peña: agente Trevino

Dianne Wiest: Mary Stone

Andy García: Laton

Alison Eastwood: Iris Stone

Taissa Farmiga: Ginny Stone

Ignacio Serricchio: Julio Gutierrez

Loren Dean: agente Brown

Laurence Fishburne: agente speciale Warren Lewis

Victor Rasuk: Rico

Manny Montana: Axl

Clifton Collins Jr.: Gustavo

Noel Gugliemi: Bald Rob

Eugene Cordero: Luis Rocha

Robert LaSardo: Emilio

Streaming e TV

Dove vedere Il corriere – The Mule in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda in prima serata su Canale 5 giovedì 19 maggio 2022 a partire dalle ore 21:20. Per seguire il film in diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a MediasetPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti a titolo gratuito previa registrazione.