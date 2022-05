Il coraggio di essere Franco streaming e diretta tv: dove vedere il documentario su Battiato

Franco Battiato è scomparso il 18 maggio 2021 e, esattamente ad un anno dalla sua morte, Rai 1 ha voluto ricordare il grande cantautore con un documentario sulla sua vita. Si intitola Il coraggio di essere Franco, scritto e diretto da Angelo Bozzolini. Attraverso i ricordi della nipote Cristina e tramite materiale d’archivio, il film si propone come obiettivo quello di ricordare la grande vita di Franco Battiato, grazie al quale la musica italiana ha subito un’importante rivoluzione. Il documentario, accompagnato dalla voce narrante di Alessandro Preziosi, ripercorre le tappe salienti della sua vita e della carriera. Tramite archivi inediti e riprese esclusive nelle case di Milano e Milo in Sicilia, la vita di Franco Battiato torna davanti agli occhi dei telespettatori, anche grazie alle testimonianze di personaggi come Luca Madonia, Sonia Bergamasco, Willem Dafoe, Antonio Scurati, Giovanni Caccamo, Vittorio Sgarbi, Marco Travaglio e Morgan. Ma dove vedere Il coraggio di essere Franco in diretta TV e live streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

Il documentario Il coraggio di essere Franco va in onda mercoledì 18 maggio 2022, in occasione del primo anniversario dalla sua scomparsa, in prima serata su Rai 1. A partire dalle ore 21:25, sul canale principale di Viale Mazzini è possibile seguire il film. In che modo? Semplice: basterà sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi invece può accedere alla pay-tv di Sky – tramite abbonamento – può trovarlo al tasto 101.

Il coraggio di essere Franco streaming

Se invece vi interessa seguire il documentario su Franco Battiato anche in via streaming, sappiate che è possibile grazie a RaiPlay. Si tratta di un servizio della Rai completamente gratuito, previa registrazione che può avvenire anche tramite Facebook o Google per accelerare i tempi. Una volta effettuato il login, è possibile selezionare il canale in diretta tramite il menù a tendina o, se si è fortunati, trovare il programma d’interesse nell’homepage. La piattaforma è disponibile sia via desktop che via App.