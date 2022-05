Il coraggio di essere Franco: anticipazioni, ospiti e streaming del documentario su Battiato

È trascorso un anno dalla morte di Franco Battiato, cantautore amato della musica italiana, e la Rai ha voluto ricordarlo con la messa in onda di Il coraggio di essere Franco, un documentario scritto e diretto da Angelo Bozzolini. Prodotto da Aut Aut Production in collaborazione con Rai Documentari, il film ripercorre la carriera e la vita privata di uno dei più importanti cantautori italiani. La sua musica ha rivoluzionato il panorama artistico nostrano e la sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto. Di seguito scopriamo quali sono le anticipazioni relative al documentario su Franco Battiato, quali sono gli ospiti e dove vederlo in streaming.

Anticipazioni: ospiti

Il coraggio di essere Franco è un documentario accompagnato dalla voce narrante di Alessandro Preziosi, attore ben noto al pubblico di Elisa di Rivombrosa. Attraverso il racconto della nipote Cristina Battiato, il film cerca di restituire anche un ritratto intimo del cantante. Oltre alla sua testimonianza, il documentario raccoglie materiale inedito degli archivi di famiglia e della Rai, ma anche della Cineteca di Bologna, della Universal Music e delle riprese esclusive nelle case di Milano e Sicilia. Ancora oggi è ben noto il concetto di “genio di Battiato”, perché ha saputo ridisegnare il concetto di musica pop qui in Italia.

“Nessuno come Battiato è riuscito a scardinare le regole del gioco in così tanti ambiti, da quello musicale, cinematografico e televisivo, ma anche mistico e spirituale, votando la sua creatività al risveglio della coscienza del pubblico”, si legge nella nota stampa Rai. Attraverso la sua musica, è possibile ripercorrere anche le epoche attraversate dal nostro paese come la Sicilia del Dopoguerra e la Milano degli anni ’60. Tra gli ospiti che hanno preso parte al documentario su Battiato figurano: Alice, Luca Madonia, Sonia Bergamasco, Willem Dafoe, Antonio Scurati, Giovanni Caccamo, Vittorio Sgarbi, Marco Travaglio e Morgan.

Il coraggio di essere Franco streaming

Ma dove vedere Il coraggio di essere Franco in diretta TV e live streaming? Il documentario va in onda mercoledì 18 maggio 2022 in prima serata, ore 21:25, su Rai 1. Per seguire in diretta televisiva il film è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi invece ha un abbonamento alla pay tv di Sky può accedere al tasto 101. Se vi interessa seguire il film in live streaming potete sintonizzarvi gratuitamente a RaiPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti tramite desktop e app.