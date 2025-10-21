Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:59
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Il coraggio di Blanche: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Il coraggio di Blanche: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 21 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il coraggio di Blanche, film del 2023 diretto da Valérie Donzelli. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo di Éric Reinhardt L’amore e le foreste (2014). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Caen: Quando Blanche incontra una vecchia conoscenza, Grégoire, pensa di aver trovato l’uomo giusto e dopo una breve relazione lo sposa. Presto la coppia va a vivere a Metz, con Blanche, insegnante di francese a scuola, che fa la pendolare con Nancy. Nascono due figli, ma un primo momento difficile si presenta quando Blanche scopre che il marito non era stato trasferito a Metz, come le aveva detto, ma aveva espressamente chiesto di cambiare sede. Capisce e pian piano sperimenta che la vuole esclusivamente per sé, lontana non solo dalla famiglia ma anche dalle colleghe, con le quali non può nemmeno trascorrere un’ora in più a Nancy senza scatenare la sua gelosia.

La possessività di Grégoire si fa sempre più soffocante, al punto da rendere Blanche perennemente stressata e soggiogata. In questo contesto, in segreto, si iscrive a un sito di incontri grazie al quale trova un uomo con cui passa una giornata d’amore nella sua abitazione in mezzo alla foresta. Grégoire nota la sua assenza inspiegabilmente lunga e comincia a tartassarla di domande, svegliandola persino di notte per sottoporla a estenuanti interrogatori. Dopo aver costantemente negato, Blanche ammette il tradimento, suscitando, oltre all’ira del marito, una nuova asfissiante e morbosa serie di domande su dove, come e con chi l’abbia tradito.

Il coraggio di Blanche: il cast

Abbiamo visto la trama de Il coraggio di Blanche, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Virginie Efira: Blanche Renard / Rose Renard
  • Melvil Poupaud: Grégoire Lamoureux
  • Dominique Reymond: l’avvocato
  • Romane Bohringer: Delphine
  • Virginie Ledoyen: Candice
  • Marie Rivière: madre di Blanche
  • Guang Huo: Tony
  • Laurence Côte: Catherine
  • Bertrand Belin: David

Streaming e tv

Dove vedere Il coraggio di Blanche in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 21 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Freeze – Chi sta fermo vince: anticipazioni (ospiti, cast) della sesta e ultima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 27esima puntata
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 21 ottobre 2025 su La7
Ti potrebbe interessare
TV / Freeze – Chi sta fermo vince: anticipazioni (ospiti, cast) della sesta e ultima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 27esima puntata
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 21 ottobre 2025 su La7
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 27esima puntata
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 21 ottobre 2025
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 21 ottobre su Rete 4
TV / Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo: tutto quello che c’è da sapere
TV / Ascolti tv lunedì 20 ottobre: Blanca 3, Grande Fratello, Lo spaesato
TV / Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 20 ottobre
TV / Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 20 ottobre
Ricerca