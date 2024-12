Il conte di Montecristo streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, giovedì 26 dicembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima parte de Il conte di Montecristo, film francese scritto e diretto da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, uscito nel 2024. La pellicola è un adattamento del romanzo Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas ed è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes il 22 maggio 2024. Dove vedere Il conte di Montecristo in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 26 dicembre 2024 – alle ore 21,30 su Canale 5.

Il conte di Montecristo streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Il cast

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Il conte di Montecristo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pierre Niney: Edmond Dantés

Bastien Bouillon: Fernand de Morcerf

Anais Demoustier: Mercédès de Morcerf

Anamaria Vartolomei: Haydée

Laurent Lafitte: Gérard de Villefort

Pierfrancesco Favino: Abate Faria

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il conte di Montecristo su Canale 5? In tutto andranno in onda due puntate: la prima oggi, 26 dicembre, la seconda domani, 27 dicembre 2024. La messa in onda è prevista per le ore 21,30.