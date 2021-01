Il Commissario Ricciardi: le location, dove è stata girata la fiction

Dove è stata girata (le location) la serie tv Il Commissario Ricciardi? Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, la fiction di Rai 1 è ambientata nella Napoli degli Anni ’30 dove le indagini del protagonista (Lino Guanciale) si intrecciano con il regime fascista. Le location della serie tv comprendono diversi luoghi del Capoluogo campano, la cui ricostruzione storica per esigenze di copione è molto fedele alla realtà.

Tra i luoghi più noti, si riconosce il Real Teatro di San Carlo, uno dei più famosi al mondo. Fondato nel 1737, è il teatro d’opera più antico d’Europa e del mondo a essere tutt’ora attivo, nonché il primo teatro d’Italia a istituire una scuola di danza.

Poi il Teatro Sannazaro, la “Bomboniera di via Chiaia” chiamato così per la ricchezza degli ori e degli stucchi e per le decorazioni che lo adornano. Altro luogo è il Museo e Real Bosco di Capodimonte, che si trova all’interno dell’omonima reggia ubicata nel celebre rione collinare di Napoli e che ospita gallerie d’arte antica, una di arte contemporanea e un appartamento storico.

Altri set della fiction Il Commissario Ricciardi sono stati la neoclassica Villa Pignatelli, la settecentesca Reggia di Portici, il complesso monumentale dell’Annunziata, Palazzo Reale, ma anche nello storico Caffè Gambrinus, uno dei simboli della città, e in piazza del Plebiscito. Non solo Napoli. Tra le location de Il Commissario Ricciardi figurano anche Capua, in provincia di Caserta, e Taranto, in Puglia.

Potrebbero interessarti Il Commissario Ricciardi: la trama della prossima puntata, la seconda Sanremo 2021, la Rai cerca coppie di figuranti per il pubblico dell'Ariston Il Commissario Ricciardi: le anticipazioni (trama) della prima puntata