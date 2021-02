Il Commissario Ricciardi: le anticipazioni (trama) della seconda puntata

Questa sera, lunedì 1 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de Il Commissario Ricciardi, la fiction noir, mystery con protagonista Lino Guanciale. Una coproduzione Rai Fiction-Clemart srl, prodotta da Massimo Martino e Gabriella Buontempo, per la regia di Alessandro D’Alatri. Ma cosa succederà stasera nella seconda puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sulla serie tv ispirata dai libri di Maurizio de Giovanni.

Trama seconda puntata

Nella seconda puntata dal titolo “La condanna del sangue” vedremo nuovamente all’opera il commissario. Che succede a giocare con le illusioni, a cancellare i sogni? Carmela Calise, cartomante-usuraia, inventa il futuro e lo sbriciola tra le dita. Mentre la città di Napoli si apre alla primavera, nel solito trionfo di profumi e canzoni, il più tenero degli amori diventa la peggiore delle condanne e spegne nel sangue anche il ricordo di un’antica passione. E proprio l’indagine sulla morte della cartomante porta al primo incontro tra Ricciardi ed Enrica, una donna che col passare del tempo occuperà un posto di rilievo all’interno della vita del protagonista…

Il Commissario Ricciardi: quante puntate

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de Il Commissario Ricciardi, ma quante puntate sono previste? In tutto sono previste sei puntate che la Rai trasmetterà per sei lunedì consecutivi (salvo cambi di programmazione):

Prima puntata: lunedì 25 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 1 febbraio 2021 OGGI

Terza puntata: lunedì 8 febbraio 2021

Quarta puntata: lunedì 15 febbraio 2021

Quinta puntata: lunedì 22 febbraio 2021

Sesta puntata: lunedì 1 marzo 2021

Streaming e tv

Dove vedere la seconda puntata de Il Commissario Ricciardi in diretta tv e streaming live? Come detto, la serie tv sul personaggio letterario va in onda oggi – lunedì 1 febbraio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda in chiaro, si potranno rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

