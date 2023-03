Il Commissario Ricciardi 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, lunedì 6 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Il Commissario Ricciardi 2, seconda stagione della fortunata serie tv con protagonista Lino Guanciale. Nuovi episodi quindi per il personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni e la fiction ambientata nella Napoli degli Anni Trenta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella prima puntata della seconda stagione, dal titolo “Febbre”, c’è un morto al Bancolotto di vicolo della Speranzella: a Gaspare ‘O Cecato -l’assistito capace di ottenere dai defunti consigli sui numeri da giocare- è stato sfondato un occhio. Le indagini del Commissario Ricciardi, ancora scosso dalla perdita della tata Rosa, si concentrano sin da subito sul conte Palmieri e sulla moglie Bianca: la donna più bella di Napoli, a detta dei più. Ma a turbare il cuore e il sonno di Ricciardi è ancora Enrica, corteggiata dichiaratamente dal Maggiore tedesco Manfred von Brauchitsch, incontrato ad Ischia.

Il Commissario Ricciardi 2: cast

Abbiamo visto la trama de Il Commissario Ricciardi 2, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Il cast è pressoché identico a quello della prima stagione. Va però segnalato l’ingresso di Christoph Hülsen nei panni di Manfred, personaggi che due anni fa era interpretato da Martin Gruber, e di Fiorenza D’Antonio, che dà volto a Bianca Palmieri di Roccaspina, personaggio che chi ha letto di libri di De Giovanni conosce già. Ma vediamo insieme l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Lino Guanciale: Commissario Ricciardi

Antonio Milo: Brigadiere Raffaele Maione

Maria Vera Ratti: Enrica Colombo

Serena Iansiti: Livia Lucani

Enrico Ianniello: Bruno Modo

Adriano Favilene: Bambinella

Christoph Hülsen: Manfred von Brauchitsch

Mario Pirrello: Angelo Garzo

Fabrizia Sacchi: Lucia Maione

Nunzia Schiano: Rosa

Fiorenza D’Antonio: Bianca Palmieri di Roccaspina

Streaming e tv

Abbiamo visto trama e cast della prima puntata de Il Commissario Ricciardi 2, ma dove vedere la puntata in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.