Il Commissario Ricciardi 2: il cast (attori) della seconda stagione

Qual è il cast (attori) de Il Commissario Ricciardi 2, la seconda stagione della serie tv in onda su Rai 1 il lunedì sera? Il cast è pressoché identico a quello della prima stagione. Va però segnalato l’ingresso di Christoph Hülsen nei panni di Manfred, personaggi che due anni fa era interpretato da Martin Gruber, e di Fiorenza D’Antonio, che dà volto a Bianca Palmieri di Roccaspina, personaggio che chi ha letto di libri di De Giovanni conosce già. Ma vediamo insieme l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Lino Guanciale: Commissario Ricciardi

Antonio Milo: Brigadiere Raffaele Maione

Maria Vera Ratti: Enrica Colombo

Serena Iansiti: Livia Lucani

Enrico Ianniello: Bruno Modo

Adriano Favilene: Bambinella

Christoph Hülsen: Manfred von Brauchitsch

Mario Pirrello: Angelo Garzo

Fabrizia Sacchi: Lucia Maione

Nunzia Schiano: Rosa

Fiorenza D’Antonio: Bianca Palmieri di Roccaspina

Location

Dove è stata girata (location) Il Commissario Ricciardi 2? Le riprese della seconda stagione si sono svolte principalmente a Napoli. In particolare, il set è stato allestito in Largo San Marcellino, in via Bartolomeo Capasso, nel Museo Archeologico Nazionale e nella Galleria Principe. Alcune scene sono anche state girate a Taranto, a Palazzo De Bellis, Palazzo Carducci e Palazzo Troilo, e nel Comune di Massafra. Le riprese sono state effettuate nell’estate 2022.

Libri

Abbiamo visto il cast (attori) de Il Commissario Ricciardi 2, ma da quali libri è tratta la fiction? Come la prima stagione, la seconda è tratta dalla saga letteraria di Maurizio De Giovanni, che ha portato in tv anche altre sue saghe, come quella de I bastardi di Pizzofalcone e di Mina Settembre. I libri dedicati a Ricciardi sono ad oggi quattordici, a cui si aggiungono quattro racconti. L’ultimo libro pubblicato, “Caminito. Un aprile del Commissario Ricciardi”, è del 2022 ed apre un nuovo ciclo nelle vicende del protagonista.

Tutti gli episodi della seconda stagione sono tratti dal racconto “Febbre” e dai libri “Anime di vetro. Falene per il Commissario Ricciardi”, “Serenata senza nome. Notturno per il Commissario Ricciardi” e “Rondini d’inverno. Notturno per il Commissario Ricciardi”, editi da Einaudi.