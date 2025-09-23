Il Commissario Montalbano – Una voce di notte: trama, cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1

Questa sera, martedì 23 settembre 2025, su Rai 1 va in onda in replica Il Commissario Montalbano, con l’episodio Una voce di notte, già trasmesso per la prima volta nel 2013. Tornano dunque le avvenute del celebre commissario di Vigata, interpretato da Luca Zingaretti, e uscito dalla penna di Andrea Camilleri. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in tv e in streaming l’episodio di Montalbano Una voce di notte? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Nel giorno del suo compleanno, il commissario si trova alle prese con un combattivo pirata della strada, Giovanni Strangio, che si rivelerà essere lo scapestrato figlio del Presidente della Provincia di Montelusa, Michele Strangio. Montalbano capisce di trovarsi dinanzi a serie rogne, soprattutto quando lo stesso Strangio si reca dal commissario per denunciare la scoperta del cadavere della fidanzata, Mariangela Carlesimo. Contemporaneamente, in uno dei più grandi supermercati di Vigata, viene scoperto un furto, che, però, mostra strane incongruenze. Montalbano, sottovalutando il caso, lo affida al suo vice, Augello, ma questo magazzino è, come noto a tutti i popolani, riconducibile alla famiglia Cuffaro, e nel consiglio di Amministrazione dello stesso, oltre svariate figure di comodo, svetta l’onorevole Mongibello, referente politico dei Cuffaro. Il dirigente del supermercato, un certo Guido Nicotra, viene trovato impiccato all’indomani della denuncia. Montalbano comincia a subire pressioni dall’alto, in quanto gli esponenti politici coinvolti nei due casi cominciano a essere infastiditi dai suoi atteggiamenti e dalle sue indagini; si troverà, quindi, costretto a forzare un po’ la mano per risolvere questi due casi, agendo in un modo un po’ insolito, che lo indurrà molto a riflettere.

Il Commissario Montalbano – Una voce di notte: il cast dell’episodio

Abbiamo visto la trama de Il Commissario Montalbano – Una voce di notte, ma qual è il cast di questo episodio in onda stasera in replica su Rai 1? La regia è di Alberto Sironi. Ritroviamo tutti gli attori e i personaggi più amati della serie, a cominciare dal protagonista Luca Zingaretti. Con lui anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Roberto Nobile, Luciano Miele, Giacinto Ferro, Davide Lo Verde, Fabio Costanzo, Hamza Choukri, Lina Perned, Margareth Madè, Francesco Maria Attardi, Orazio Causarano, Raffaella D’Avella, Gabriele Gallinari, Ugo Giacomazzi, Carmen Longo, Aldo Messineo, Francesco Migliaccio, Maria Grazia Pelligra, Raniela Ragonese, Franco Ranno, Silvia Salvatori, Valeria Scaglione, Angelo Tropea.

Streaming e tv

Il Commissario Montalbano vi aspetta questa sera, martedì 23 settembre 2025, in replica alle ore 21:30 su Rai 1 con l’episodio Una voce di notte. Chi è interessato a seguire Montalbano in tv questa sera può farlo collegandosi a Rai 1. La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile come al solito al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e 101 del decoder Sky.

Chi invece vuole seguire in diretta streaming Il commissario Montalbano – Una voce di notte può accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di guardare qualunque prodotto Rai tramite pc, smartphone e tablet. Dovete semplicemente iscrivervi (o accedere) alla piattaforma e scegliere il programma che più vi interessa. Chi questa sera ha da fare e non può seguire in diretta la messa in onda di Montalbano, potrà recuperare con tranquillità le puntate già andate in onda su RaiPlay grazie alla funzione on demand.