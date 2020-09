Il Commissario Montalbano – Una faccenda delicata: trama, cast e streaming

Questa sera, lunedì 14 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 torna (in replica) il Commissario Montalbano con l’episodio intitolato Una faccenda delicata. Dopo il successo della prima messa in onda (febbraio 2016) la Rai ha deciso di concedere il bis. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sull’episodio di oggi del Commissario più amato dagli italiani.

Trama

Viene uccisa una prostituta settantenne, stranamente anche sposata, che svolgeva la sua mansione in un magazzino. Al primo impatto Mimì Augello si persuade che l’assassino sia un certo Mimmo Tavano, cliente della prostituta. Montalbano però grazia al suo intuito riesce a trovare la soluzione. Il commissario scopre che la donna veniva molestata da un anziano affetto da una demenza senile parziale, e riesce a capire che molti anni prima la vittima aveva concepito con l’uomo il figlio di costui, poiché la moglie legittima non poteva aver figli. L’anziano rivedeva nella donna l’immagine della moglie defunta, sovrapposta dalla breve relazione tra i due. Poco dopo si aggiunge un secondo cadavere, un giovane che si aggirava nei dintorni e che Montalbano aveva inizialmente sospettato. I due casi finiranno per collegarsi. La donna è stata uccisa dall’avvocato che gestiva le sue finanze, per nascondere il furto del denaro. Il giovane aveva invece tentato di ricattare il figlio illegittimo della vittima, che lo ha ucciso per nascondere la verità sulle sue origini.

Una faccenda delicata: il cast de Il commissario Montalbano

Abbiamo visto la trama dell’episodio Una faccenda delicata de Il commissario Montalbano, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Luca Zingaretti

Cesare Bocci

Peppino Mazzotta

Sonia Bergamasco

Angelo Russo

Miriam Dalmazio

Paolo Graziosi

Lollo Franco

Sebastiano Tringali

Ileana Rigano

Liborio Natali

Alessandra Mortelliti

Rosario Lisma

Roberto Nobile

Marcello Perracchio

Davide Lo Verde

Ketty Governali

Giancarlo Barbara

Agata Montagnino

Davide Amatore

Marco Campagna

Katia Castellano

Ma qual è il cast esatto dell’episodio Una faccenda delicata in onda oggi su Rai 1? Stasera ne Il commissario Montalbano, oltre agli attori principali, vedremo Sonia Bergamasco (Livia Burlando), Miriam Dalmazio (Teresita Gaudenzio), Lollo Franco (Serafino Castellino), Sebastiano Tringali (Preside Vasalicò), Ileana Rigano (Maria Castellino), Ketty Governali (Adelina), Giancarlo Barbara (Mimmo Tavano) e Rosario Lisma (Luca Castellino).

Streaming e tv

Dove vedere Una faccenda delicata de Il commissario Montalbano in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda in chiaro (gratis) stasera – lunedì 14 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

