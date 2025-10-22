Il Commissario Montalbano – Un diario del ’43 stasera su Rai 1: trama, cast e streaming

Nuovo appuntamento con le repliche de Il Commissario Montalbano: questa sera, 22 ottobre 2025, va in onda l’episodio Un diario del ’43. Torna dunque il personaggio interpretato da Luca Zingaretti, per nuove imperdibili avventure. La puntata di stasera, tratta come sempre dai romanzi di Andrea Camilleri, è andata in onda per la prima volta nel febbraio 2019. Ma qual è la trama e il cast? Appuntamento stasera su Rai 1 a partire dalle 21.30.

Trama

Montalbano è chiamato a fare i conti con tre storie che arrivano dal passato: la scoperta, dopo la demolizione di un vecchio silos, di un diario scritto nell’estate del 1943 da un ragazzo che allora aveva quindici anni, un certo Carlo Colussi.

Il ragazzo, all’epoca vicino all’ideologia fascista, confessa di aver compiuto un atto terribile all’indomani dell’8 settembre 1943, giorno dell’armistizio. Si tratta di una vera e propria una strage. Il giorno stesso della scoperta del diario che dà il titolo all’episodio, si presenta da Montalbano un novantenne dall’aria arzilla, un certo John Zuck.

L’uomo, originario di Vigata, durante la guerra fu fatto prigioniero dagli americani. Complice anche la morte di entrambi i genitori in un incidente stradale, John decise poi di rimanere in America e farsi lì una vita. Tornato nel paese siciliano, l’anziano scopre che il suo nome è stato inserito erroneamente sulla lapide dei caduti in guerra.

Chiede allora al Commissario Montalbano, secondo la trama dell’episodio di stasera Un diario del ’43, se può aiutarlo a far cancellare il suo nome dal monumento. Zuck risulta molto simpatico a Montalbano, il quale prende a cuore la sua pirandelliana vicenda. Il giorno dopo l’incontro con Zuck un altro novantenne, Angelino Todaro, uno dei più ricchi imprenditori della città, viene trovato morto. Chi l’ha ucciso? Tra le luminarie della festa di San Calorio, Montalbano capirà che le tre storie – il diario del ’43, quella di Zuck e quella di Todaro – sono collegate fra loro. Ma in modo del tutto sorprendente e tragico.

Il Commissario Montalbano – Un diario del ’43: il cast

Tanti gli attori che fanno parte del cast dell’episodio de Il commissario Montalbano Un diario del ’43. Tornano infatti tutti i personaggi più amati a cominciare da Luca Zingaretti nei panni del protagonista. La regia è di Alberto Sironi. Nel cast anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Sonia Bergamasco, Selene Caramazza, Angelo Russo, Giulio Brogi, Roberta Caronia, Marco Basile, Roberto Nobile, Aldo La Spina, Davide Lo Verde, Giovanni Guardiano, Rosa Giustolisi, Aglaia Mora, Angelo Tosto, Silvia La Monaca, Francesco Colaiemma, Nellina Laganà, Nino Bellomo, Lorenzo Adorni, Fabrizio Romano, Dominic Chianese.

Streaming e tv

Ma dove vedere in tv la nuova puntata di Montalbano, Un diario del ’43? La pellicola va in onda su Rai 1 il 22 ottobre 2025, dalle ore 21:30 in replica. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre. In più, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 101 del decoder. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere a RaiPlay.