Il Commissario Montalbano, la trama dell’episodio Il metodo Catalanotti

Commissario Montalbano, la trama dell’episodio Il metodo Catalanotti su Rai 1

Stasera, mercoledì 15 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda il film Il metodo Catalanotti del Commissario Montalbano, fortunata serie di film con protagonista Luca Zingaretti che da anni riscuote grandissimo successo di pubblico. Ma qual è la trama (riassunto) dell’episodio Il metodo Catalanotti del Commissario Montalbano in onda stasera? Di seguito tutte le informazioni.

Mimì Augello piomba a casa del commissario in piena notte, gli racconta di aver casualmente rinvenuto un cadavere in un appartamento disabitato durante un suo incontro amoroso. Quasi contemporaneamente viene ritrovato morto nel suo appartamento Carmelo Catalanotti, usuraio, regista teatrale, ideatore di un ingegnoso e traumatico metodo recitativo che mette in condizione l’attore di entrare in un personaggio lavorando sui propri segreti più oscuri e nascosti: delle vere e proprie sedute psicanalitiche fuori dall’ordinario in cui il regista fa leva sulla parte più oscura dell’animo dell’attore. Montalbano arriverà alla risoluzione del caso, un caso in cui drammaturgia e realtà si confondono, in cui i cadaveri possono scomparire come in una pantomima, e in cui una bella e determinata giovane a capo della scientifica collaborerà a stretto contatto con Montalbano fino a far follemente innamorare il commissario.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama (riassunto) dell’episodio Il metodo Catalanotti, ma dove è possibile vedere la puntata di oggi? Semplice, l’episodio va in onda in diretta tv (replica) stasera, mercoledì 15 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.