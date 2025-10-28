Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia stasera su Rai 1: tutte le informazioni sull’episodio

di Anton Filippo Ferrari
Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia stasera su Rai 1: trama, cast e streaming

Nuovo appuntamento con le repliche de Il Commissario Montalbano: questa sera, 28 ottobre 2025, va in onda l’episodio Salvo amato, Livia mia. Torna dunque il personaggio interpretato da Luca Zingaretti, per nuove imperdibili avventure. La puntata di stasera, tratta come sempre dai romanzi di Andrea Camilleri, è andata in onda per la prima volta nel 2019. Ma qual è la trama e il cast? Appuntamento stasera su Rai 1 a partire dalle 21.30.

Trama

Mentre un metronotte scopre Pasquale, il figlio di Adelina, a rubare in una villa, nell’archivio comunale di Vigata viene ritrovata morta, uccisa a colpi di martello, una giovane ragazza, Agata Cosentino, una cara amica di Livia. La vittima, ragazza timida e riservata, non sarebbe dovuta essere lì: gli uffici erano chiusi per lavori di ristrutturazione, e nell’edificio lavoravano solo gli operai addetti ai lavori. Montalbano dovrà indagare su ben due casi “strani”, per aiutare il figlio della sua governante e fare luce sull’indagine della ragazza morta, che porterà a una cruda e scomoda verità.

Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia: il cast

Tanti gli attori che fanno parte del cast dell’episodio de Il commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia. Tornano infatti tutti i personaggi più amati a cominciare da Luca Zingaretti nei panni del protagonista. La regia è di Alberto Sironi. Nel cast anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Sonia Bergamasco, Selene Caramazza, Angelo Russo, Giulio Brogi, Roberta Caronia, Marco Basile, Roberto Nobile, Aldo La Spina, Davide Lo Verde, Giovanni Guardiano, Rosa Giustolisi, Aglaia Mora, Angelo Tosto, Silvia La Monaca, Francesco Colaiemma, Nellina Laganà, Nino Bellomo, Lorenzo Adorni, Fabrizio Romano, Dominic Chianese.

Streaming e tv

Ma dove vedere in tv la nuova puntata di Montalbano, Salvo amato, Livia mia? La pellicola va in onda su Rai 1 il 28 ottobre 2025, dalle ore 21:30 in replica. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre. In più, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 101 del decoder. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere a RaiPlay.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca