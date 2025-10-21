L’altro capo del filo: trama, cast e streaming de Il Commissario Montalbano su Rai 1

Questa sera, martedì 21 ottobre 2025, alle ore 21,35 su Rai 1 va in onda Il commissario Montalbano – L’altro capo del filo, un episodio del personaggio interpretato da Luca Zingaretti e tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming l’episodio di oggi de Il Commissario Montalbano? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Montalbano, con gli uomini che ha, è alle prese con l’emergenza per gli sbarchi di numerosi migranti e si occupa anche dell’assassinio di Elena Biasini, una conoscente di Livia massacrata con una forbice da sarta nel proprio laboratorio. Con lei lavoravano Meriam, madrelingua araba, l’anziano Nicola e il giovane Lillo Scotto, che si era invaghito di lei e che era stato appena licenziato dalla sartoria. Il dottor Osman, che aiutava come interprete e medico durante gli sbarchi, confessa al commissario di essere stato amante di Elena. Montalbano infine scoprirà che a uccidere la sarta è stata una donna di Bellosguardo (provincia di Udine) di nome Anna Silch, amante e assassina di Franco, marito di Elena.

L’altro capo del filo: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Abbiamo visto la trama dell’episodio L’altro capo del filo de Il commissario Montalbano, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco con tutti gli attori e i rispettivi ruoli:

Luca Zingaretti: Salvo Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Agatino Catarella

Isabell Sollman: Ingrid Sjöström

Davide Lo Verde: Galluzzo

Marcello Perracchio: Dr. Pasquano

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Katharina Böhm: Livia Burlando (st. 1-8)

Lina Perned: Livia Burlando (st. 9)

Sonia Bergamasco: Livia Burlando (st. 10+)

Altri interpreti dell’episodio L’altro capo del filo: Sonia Bergamasco (Livia Burlando), Elena Radonicich (Elena Biasini), Ahmed Hefiane (Osman), Giorgia Salari (Anna Silch), Carlo Calderone (Franco Guida), Anna Ferruzzo (Teresa), Giovanni Guardiano (Jacomuzzi), Hossein Taheri (Abdul Alkarim) ed Eurydice El-Etr (Mariam).

Streaming e diretta tv

Ma dove vedere in tv l’episodio di Montalbano, L’altro capo del filo in diretta tv e live streaming? La pellicola va in onda in replica su Rai 1 martedì 21 ottobre 2025 dalle ore 21,35 in prima serata. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre. In più, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 101 del decoder. Chi invece vuole seguire il film tv in diretta streaming può accedere a RaiPlay: tutto ciò che dovete fare è registrarvi o fare login alla piattaforma, dopodiché selezionare il film da vedere in diretta sul canale di Rai 1. Se volete recuperare l’episodio di Montalbano L’altro capo del filo in un secondo momento, grazie alla funzione on demand lo troverete per qualche giorno dopo la messa in onda sempre su RaiPlay. RaiPlay è una piattaforma streaming che mette a disposizione dell’utente i suoi prodotti in via gratuita da usufruire tramite pc, smartphone, tablet e smart tv.