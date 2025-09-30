Il Commissario Montalbano – La piramide di fango: trama, cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1

Questa sera, martedì 30 settembre 2025, su Rai 1 va in onda in replica Il Commissario Montalbano, con l’episodio La piramide di fango, già trasmesso per la prima volta nel 2013. Tornano dunque le avvenute del celebre commissario di Vigata, interpretato da Luca Zingaretti, e uscito dalla penna di Andrea Camilleri. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in tv e in streaming l’episodio di Montalbano La piramide di fango? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il corpo senza vita di un uomo viene trovato nel cantiere dove viene costruita la nuova condotta idrica di Vigata. Il commissario, notando che l’uomo era in canottiera e mutande, intuisce subito che la vittima deve essere stata sorpresa dal suo assassino nella notte mentre dormiva, e che per questo motivo doveva abitare nelle vicinanze. Montalbano e il fedele Fazio si mettono a controllare le case nelle vicinanze, e dopo una breve ricerca trovano la sua abitazione e lo identificano. Si tratta di Gerardo Nicotra, contabile della stessa impresa edile, del cantiere in cui è morto. Il commissario prova subito a mettersi in contatto con la moglie tedesca Inge, ma anche di lei non si trova alcuna traccia. Nel frattempo, la giornalista Lucia Gambardella, che da anni si batte contro gli appalti truccati a Vigata, informa il commissario che il suo informatore, un certo Saverio Piscopo, è stato quasi assassinato, perché voleva denunciare un enorme giro di malaffare e corruzione tra le varie imprese edili delle provincia. Montalbano, dopo essersi fatto carico della sicurezza di Piscopo, continua a indagare sulla vita di Nicotra. E dopo una serie di depistaggi e di bugie, intuisce che la morte di Nicotra e il ferimento di Piscopo sono collegati da un grosso giro di malaffare, riguardanti gli appalti pubblici. La donna era l’amante di un costruttore, che era stato rilasciato dal carcere e doveva restare ai domiciliari. L’uomo è riuscito a mettere pace tra i Sinagra e i Cuffaro convincendoli a dividersi gli appalti pubblici e capeggiava numerose imprese edili in cui le due famiglie hanno sempre un rappresentante. Montalbano incontra il costruttore e gli dà due alternative: confessare e finire in galera, o restare fuori e subire l’ira della mafia per aver compromesso i loro affari.

Il Commissario Montalbano – La piramide di fango: il cast dell’episodio

Abbiamo visto la trama de Il Commissario Montalbano – La piramide di fango, ma qual è il cast di questo episodio in onda stasera in replica su Rai 1? La regia è di Alberto Sironi. Ritroviamo tutti gli attori e i personaggi più amati della serie, a cominciare dal protagonista Luca Zingaretti. Con lui anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Roberto Nobile, Luciano Miele, Giacinto Ferro, Davide Lo Verde, Fabio Costanzo, Hamza Choukri, Lina Perned, Margareth Madè, Francesco Maria Attardi, Orazio Causarano, Raffaella D’Avella, Gabriele Gallinari, Ugo Giacomazzi, Carmen Longo, Aldo Messineo, Francesco Migliaccio, Maria Grazia Pelligra, Raniela Ragonese, Franco Ranno, Silvia Salvatori, Valeria Scaglione, Angelo Tropea.

Streaming e tv

Il Commissario Montalbano vi aspetta questa sera, martedì 30 settembre 2025, in replica alle ore 21:30 su Rai 1 con l’episodio La piramide di fango. Chi è interessato a seguire Montalbano in tv questa sera può farlo collegandosi a Rai 1. La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile come al solito al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e 101 del decoder Sky.

Chi invece vuole seguire in diretta streaming Il commissario Montalbano – La piramide di fango può accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di guardare qualunque prodotto Rai tramite pc, smartphone e tablet. Dovete semplicemente iscrivervi (o accedere) alla piattaforma e scegliere il programma che più vi interessa. Chi questa sera ha da fare e non può seguire in diretta la messa in onda di Montalbano, potrà recuperare con tranquillità le puntate già andate in onda su RaiPlay grazie alla funzione on demand.