Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi: trama e anticipazioni

Questa sera, martedì 15 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda La giostra degli scambi, episodio de Il commissario Montalbano già trasmesso nel febbraio 2016. Protagonista, ovviamente, il commissario più amato dagli italiani interpretato da Luca Zingaretti. Ma qual è la trama? Di cosa parla l’episodio in onda oggi? Marcello Di Carlo, il proprietario di un negozio di elettronica andato a fuoco, è scomparso, di lui non c’è più alcuna traccia. È un bell’uomo Di Carlo, e anche un playboy di un certo successo, ma ha il vizio di spendere molto più di quanto riesca a guadagnare. Montalbano comincia a indagare, ma il mistero di questa scomparsa pare farsi sempre più sfuggente. Intanto, sempre nell’episodio La giostra degli scambi, un bizzarro rapitore ferma con l’inganno alcune ragazze, le cloroformizza, le sequestra per alcune ore e poi le lascia libere fuori Vigàta: non le tocca, non fa violenza su di loro, neppure le deruba… Le ragioni di questi rapimenti‐lampo sembrano davvero incomprensibili. Montalbano capirà che i due casi, apparentemente diversissimi, sono in realtà legati, e soprattutto si renderà conto che per venire a capo di questa complessa indagine dovrà scoprire chi sia la misteriosa ultima fiamma di Di Carlo, la ragazza con cui il playboy ha trascorso una bellissima vacanza alle Canarie e che non ha presentato a nessuno dei suoi amici e conoscenti.

Cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni dell’episodio La giostra degli scambi de Il commissario Montalbano, ma qual è il cast esatto dell’episodio in onda oggi su Rai 1? Stasera ne Il commissario Montalbano, oltre agli attori principali, vedremo Sonia Bergamasco (Livia Burlando), Fabrizio Bentivoglio (Giorgio Bonfiglio), Sebastiano Lo Monaco (Alfredo Virduzzo), Desirée Noferini (Silvana Romano), Daniela Giordano (Rita Curaja) e Ubaldo Lo Presti (PM Jacono).

