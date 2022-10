Questa sera, mercoledì 26 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda il settimo episodio de Il Commissario Montalbano, dal titolo Il senso del tatto. La puntata, trasmessa per la prima volta nel 2001, viene riproposta questa sera in versione restaurata. La casa di produzione Palomar, che realizza Montalbano con RaiFiction, ha infatti restaurato i primi quattro episodi della serie nel formato 4K, l’altissima risoluzione che restituisce colori più realistici e massima nitidezza d’immagine. Inizialmente le prime puntate furono trasmesse da Rai 2, poi visto il grande successo ottenuto migrarono sulla ammiraglia. Ma vediamo insieme qual è il cast della settima puntata di Montalbano, dal titolo Il senso del tatto. Ritroviamo già tanti dei personaggi più amati della serie, a cominciare ovviamente dal suo protagonista, interpretato da Luca Zingaretti. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati. La regia è di Alberto Sironi.

Altri interpreti: Carmelo Di Mazzarelli (Enea Silvio Piccolomini), Marco Cavallaro (Tortorella), Lucia Sardo (Ignazia Piccolomini), Rosario Minardi (Giuseppe Tarantino).

Abbiamo visto il cast de Tocco d’artista de Il commissario Montalbano, ma qual è la trama? Il commissario indaga sulla morte di Enea Silvio Piccolomini, un signore cieco, morto per la somministrazione di una dose eccessiva del medicinale che prendeva. La vicenda ha risvolti imprevisti. Con la sua Livia e Orlando, il grosso cane terranova del Piccolomini, Montalbano va sull’isola di Levanzo ufficialmente per godersi un paio di giorni di riposo, in realtà per parlare con la sorella del Piccolomini che gestisce una locanda sul posto, e la vacanza diventa presto l’opportunità per approfondire le ricerche. Scoprirà che l’ente benefico per gli anziani e disabili che accudiva il Piccolomini era solo una copertura per il trasporto clandestino della droga, nascosta abilmente nel bastone da passeggio che l’anziano portava, e che il cane Orlando era stato sistematicamente addestrato per aggredire i cani antidroga e far passare indenne il padrone.