Il Commissario Montalbano – Il senso del tatto: trama, cast, trailer e streaming su Rai 1

Questa sera, mercoledì 26 ottobre 2022, su Rai 1 dalle ore 21,25 va in onda Il Commissario Montalbano, con il settimo episodio della fortunatissimi serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, Il senso del tatto in versione restaurata. L’episodio è stato trasmesso per la prima volta nel 2001. La Rai ha deciso in queste settimane di riproporre i primi quattro episodi di Montalbano come non li abbiamo mai visti, cioè in versione restaurata: una complessa opera di pulizia dell’immagine che li ha portati a godere dell’altissima definizione. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Il Commissario Montalbano – Il senso del tatto? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il commissario indaga sulla morte di Enea Silvio Piccolomini, un signore cieco, morto per la somministrazione di una dose eccessiva del medicinale che prendeva. La vicenda ha risvolti imprevisti. Con la sua Livia e Orlando, il grosso cane terranova del Piccolomini, Montalbano va sull’isola di Levanzo ufficialmente per godersi un paio di giorni di riposo, in realtà per parlare con la sorella del Piccolomini che gestisce una locanda sul posto, e la vacanza diventa presto l’opportunità per approfondire le ricerche. Scoprirà che l’ente benefico per gli anziani e disabili che accudiva il Piccolomini era solo una copertura per il trasporto clandestino della droga, nascosta abilmente nel bastone da passeggio che l’anziano portava, e che il cane Orlando era stato sistematicamente addestrato per aggredire i cani antidroga e far passare indenne il padrone. Il Commissario Montalbano – Il senso del tatto: il cast Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del settimo episodio de Il Commissario Montalbano: Il senso del tatto? Ritroviamo già tanti dei personaggi più amati della serie, a cominciare ovviamente dal suo protagonista, interpretato da Luca Zingaretti. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati. La regia è di Alberto Sironi. Luca Zingaretti: Salvo Montalbano

Katharina Bohm: Livia Burlando

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Isabell Sollman: Ingrid

Roberto Nobile: Nicolo’ Zito

Cesare Bocci: Mimi’ Augello

Giovanni Guardiano: Jacomuzzi

Angelica Ippolito: Signora Luparello

Marcello Perracchio: Dott. Pasquano

Sy Fatou: Adanna

Francesco Stella: Agente Gallo

Pietro Biondi: Il Questore

Altri interpreti: Carmelo Di Mazzarelli (Enea Silvio Piccolomini), Marco Cavallaro (Tortorella), Lucia Sardo (Ignazia Piccolomini), Rosario Minardi (Giuseppe Tarantino).