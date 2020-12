Il Commissario Montalbano – Il gioco degli specchi: trama e anticipazioni

Stasera, martedì 8 dicembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il Commissario Montalbano con l’episodio “Il gioco degli specchi”, già trasmesso nel 2013 e in replica nel 2019 con un notevole successo di pubblico. Di seguito la trama (anticipazioni) de Il gioco degli specchi de Il Commissario Montalbano:

È una nuova giornata all’insegna della tranquillità in quel di Vigata, ma una bomba carta esplode davanti a un magazzino vuoto e la cittadinanza viene molto turbata. Il proprietario della struttura è un certo Angelino Arnone e subito si pensa all’esplosione come a un avvertimento, anche se l’uomo nega di esserne il destinatario. Passato qualche giorno, però, Angelino si troverà a tornare in commissariato con una lettera minatoria che smentisce la sua tesi. Per Salvo Montalbano, comunque, potrebbe trattarsi di depistaggio e inizia ad indagare sui due inquilini della casa che si trova vicino il magazzino: questa è abitata da Carlo Nicotra, un pregiudicato e pezzo grosso del clan Sinagra, e Stefano Tallarita, uno spacciatore al servizio dello stesso Nicotra, in carcere per scontare una pena.

Con l’aiuto di Pasquale, figlio di Adelina, Montalbano – secondo la trama dell’episodio Il gioco degli specchi – capisce che destinatario dell’attentato potrebbe essere il figlio di Stefano, Arturo Tallarita, come ritorsione per le voci che girano riguardo a una presunta collaborazione del padre con la polizia, pista che però non porterà da nessuna parte. Un altro affare, nel frattempo, si prenderà il tempo e l’attenzione di Montalbano: soccorrendo una sua vicina rimasta in panne, Liliana Lombardo, moglie di un ingegnere informatico, rappresentante di una grossa industria del settore, scopre che l’auto della stessa è stata sabotata e decide di accompagnarla al lavoro ogni giorno per tenerla d’occhio. La Lombardo accusa un ex-amante, che per infantilismo le adopera questi sfregi, ma Montalbano si accorge che la relazione tra i due è ancora in essere, e scopre che l’amante di Liliana è Arturo, proprio il figlio di Stefano Tallarita. I casi sono dunque connessi e Montalbano comincia a trarre le somme, ricostruendo anche che il bossolo trovato nella portiera della sua auto non era finito lì in seguito a uno scontro a fuoco, ma era stato indirizzato alla Lombardo, in uno dei loro viaggi di ritorno a casa.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama di Il gioco degli specchi de Il Commissario Montalbano, ma dove vedere l’episodio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 8 dicembre 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

