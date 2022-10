Il Commissario Montalbano – Il cane di terracotta: trama, cast, trailer e streaming su Rai 1

Questa sera, mercoledì 5 ottobre 2022, su Rai 1 dalle ore 21,25 va in onda Il Commissario Montalbano, con il quarto episodio della fortunatissimi serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, Il cane di terracotta in versione restaurata. L’episodio è stato trasmesso per la prima volta nel 2000. La Rai ha deciso in queste settimane di riproporre i primi quattro episodi di Montalbano come non li abbiamo mai visti, cioè in versione restaurata: una complessa opera di pulizia dell’immagine che li ha portati a godere dell’altissima definizione. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Il Commissario Montalbano – Il cane di terracotta? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il commissario riceve la confessione del boss Tanu ‘u Greco, il quale vuole ritirarsi dall’organizzazione criminale mafiosa che non segue più l’antico codice d’onore. Ma la mafia non permette agli affiliati di andarsene e temendo che possa parlare lo uccide. Prima di morire il vecchio mafioso rivela a Montalbano l’esistenza di un arsenale di armi per la malavita nascosto in una grotta dove Montalbano trova due scheletri accanto ai quali c’è un grosso cane di terracotta e un piattino con delle monete. Dopo che l’esame sugli scheletri rivela che sono stati uccisi, il commissario decide di investigare anche se sono passati cinquant’anni dall’avvenimento. Grazie all’aiuto determinante dell’anziano Preside Burgio, suo vecchio amico, Montalbano scoprirà che i morti, Lisetta e Mario, erano due giovani uccisi, durante la guerra, da un sicario del padre di lei, possessivo e violento fino all’incesto; a sistemarli nella grotta col cane e le monete (seguendo la formula di un antico rituale arabo) era stato un comune amico, Lillo Rizzitano, alla cui famiglia apparteneva la grotta all’epoca, e che ritorna appositamente a Vigata per raccontare tutto al commissario. Il Commissario Montalbano – Il cane di terracotta: il cast Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del quarto episodio de Il Commissario Montalbano? Ritroviamo già tanti dei personaggi più amati della serie, a cominciare ovviamente dal suo protagonista, interpretato da Luca Zingaretti. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati. La regia è di Alberto Sironi. Luca Zingaretti: Salvo Montalbano

Katharina Bohm: Livia Burlando

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Isabell Sollman: Ingrid

Roberto Nobile: Nicolo’ Zito

Cesare Bocci: Mimi’ Augello

Giovanni Guardiano: Jacomuzzi

Angelica Ippolito: Signora Luparello

Marcello Perracchio: Dott. Pasquano

Sy Fatou: Adanna

Francesco Stella: Agente Gallo

Pietro Biondi: Il Questore

Altri interpreti: Leopoldo Trieste (Calogero Rizzitano), Biagio Pelligra (Il commissario Valente), Fulvio D’Angelo (Gegé Gullotta)