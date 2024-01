Il Commissario Montalbano: replica Il campo del vasaio: trama, cast e streaming su Rai 1

Oggi, domenica 21 gennaio 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il Commissario Montalbano con la replica de Il campo del vasaio. Celebre film tv con Luca Zingaretti, per la regia di Alberto Sironi, molto amato dal pubblico italiano e non solo. Ma qual è la trama dell’episodio de Il commissario Montalbano, Il campo del vasaio? Di cosa parla? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’episodio di oggi vediamo un uomo svegliare il commissario con un insistente bussare alla porta di casa. Montalbano, infuriato per il sonno interrotto non riesce a trovare i vestiti e va ad aprire in pigiama, trovandosi di fronte il questore Bonetti-Alderighi che, disperato e piangente, chiede di essere nascosto. Montalbano si convince che il questore deve essere impazzito tanto più quando gli annuncia che la mafia ha preso il potere politico con Salvatore Riina divenuto presidente del consiglio che propone a Montalbano la carica di ministro degli interni. Il commissario, che sta sognando, si terrorizza quando compare Catarella che minaccia di sparargli se accetterà la proposta del capomafia: “Si vossia dottori ci dici di sì a quisto sdilinquenti io l’ammazzo di pirsona pirsonalmente”. Parlando, però, Catarella si è distratto e Riina ne approfitta per sparargli un colpo. Nella realtà non è un colpo di pistola ma il rumore delle persiane sbattute dal vento che sveglia Montalbano.

Il commissario a poco a poco riprenderà il sonno che sarà interrotto ancora una volta da un continuo suonare del campanello della porta di casa. Questa volta si tratta di Catarella che annuncia al commissario il solito ritrovamento di un morto. Sotto un incessante diluvio e tra varie imprecazioni il commissario e i suoi uomini, tra cui un ingrugnato Mimì Augello, riusciranno a recuperare un cadavere fatto a pezzi e seppellito in un campo di un contadino. A complicare l’indagine lo strano comportamento di Mimì Augello, il vice di Montalbano, divenuto scontroso e litigioso. Il commissario scopre che Mimì mente alla moglie dicendo di essere impegnato in azioni che lo tengono impegnato per tutta la notte e incarica la sua amica svedese Ingrid di pedinarlo per scoprire cosa stia combinando. L’indagine, già complicata per l’impossibilità di identificare il cadavere ritrovato, diviene ancora più intricata per la denuncia da parte della bella Dolores della scomparsa del marito, ufficiale marittimo, imparentato con la famiglia mafiosa di Balduccio Sinagra. Si scoprirà che Dolores è l’amante di Mimì ed è la causa del suo cambiamento. Montalbano scoprirà poi che il morto del Critaro è il marito di Dolores, Giovanni Alfano. Grazie alle indagini si scoprirà che è stato ucciso dalla moglie e dall’amante Pecorini…

Cast

Qual è il cast dell’episodio Il campo del vasaio de Il commissario Montalbano? Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

Simona Cavallari – Renata Di Mora

Valeria Milillo – Virginia Pennisi

Barbara Tabita – Signora Tarantino

Stefano Dionisi – Signor Pennisi

Nuccio Vassallo – cugino di Pennisi

Gilberto Idonea – Ciccio Mònaco

Gigio Morra – Giudice Scognamiglio

Isabell Sollman – Ingrid Sjöström

Belén Rodríguez – Dolores Gutierrez

Tuccio Musumeci – Cavalier Pintacuda

Vincenzo Failla – Tanino

Costantino Carrozza – Avvocato Guttadauro

L’episodio Il campo del vasaio è stato diretto da Alberto Sironi e scritto da Andrea Camilleri, Francesco Bruni e Salvatore De Mola.

Dove vedere il Commissario Montalbano in tv e streaming

L’episodio Il campo del vasaio va in onda in diretta tv (replica) stasera, 21 gennaio 2024, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.