Il Commissario Montalbano – Amore: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1
Il Commissario Montalbano – Amore: trama, cast e streaming su Rai 1
Questa sera, mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 21,35 su Rai 1 va in onda Il Commissario Montalbano con l’episodio “Amore”. Il commissario siciliano, interpretato da Luca Zingaretti, stavolta sarà al centro di un intrigo legato a doppio filo con la passione e i sentimenti. Episodio, tratto dalle raccolte “Un mese con Montalbano” e “Gli arancini di Montalbano”, andato in onda per la prima volta nel 2018 e ora riproposto in replica. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni.
Trama
Michela Prestia è una bellissima ragazza con un passato drammatico. Respinta ingiustamente dalla famiglia ha incontrato solo uomini che l’hanno umiliata e sfruttata, portandola a diventare una prostituta. Col tempo però è riuscita a rifarsi una vita e ha trovato l’amore di un uomo che la ama in modo totale e incondizionato. Ma proprio ora, Michela misteriosamente scompare. I più pensano semplicemente che sia scappata con un altro. Il Commissario Montalbano, pur non essendo a proprio agio con le faccende d’amore, capisce presto che a Michela deve essere successo qualcosa di grave. L’aiuto per risolvere questo mistero, frutto di un amore folle, impossibile e tragico, arriva attraverso l’incontro con due anziani attori di teatro…
Il Commissario Montalbano – Amore: il cast
Abbiamo visto la trama dell’episodio Amore de Il Commissario Montalbano, ma qual è il cast completo? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:
- Luca Zingaretti: Salvo Montalbano
- Cesare Bocci: Mimì Augello
- Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio
- Angelo Russo: Agatino Catarella
- Isabell Sollman: Ingrid Sjöström
- Davide Lo Verde: Galluzzo
- Marcello Perracchio: Dr. Pasquano
- Roberto Nobile: Nicolò Zito
- Sonia Bergamasco: Livia Burlando
- Stella Egitto: Cinzia Prestia
- Serena Iansiti: Michela Prestia
- Fabrizio Ferracane: Saverio Moscato
- Vincenzo Catanzaro: Andrea Di Giovanni
- Gigliola Reyna: Emanuela Di Giovanni
Streaming e tv
Dove vedere Amore de Il Commissario Montalbano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 15 ottobre 2025 – alle ore 21,35 in replica su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.