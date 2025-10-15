Il Commissario Montalbano – Amore: trama, cast e streaming su Rai 1

Questa sera, mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 21,35 su Rai 1 va in onda Il Commissario Montalbano con l’episodio “Amore”. Il commissario siciliano, interpretato da Luca Zingaretti, stavolta sarà al centro di un intrigo legato a doppio filo con la passione e i sentimenti. Episodio, tratto dalle raccolte “Un mese con Montalbano” e “Gli arancini di Montalbano”, andato in onda per la prima volta nel 2018 e ora riproposto in replica. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni.

Trama

Michela Prestia è una bellissima ragazza con un passato drammatico. Respinta ingiustamente dalla famiglia ha incontrato solo uomini che l’hanno umiliata e sfruttata, portandola a diventare una prostituta. Col tempo però è riuscita a rifarsi una vita e ha trovato l’amore di un uomo che la ama in modo totale e incondizionato. Ma proprio ora, Michela misteriosamente scompare. I più pensano semplicemente che sia scappata con un altro. Il Commissario Montalbano, pur non essendo a proprio agio con le faccende d’amore, capisce presto che a Michela deve essere successo qualcosa di grave. L’aiuto per risolvere questo mistero, frutto di un amore folle, impossibile e tragico, arriva attraverso l’incontro con due anziani attori di teatro…

Il Commissario Montalbano – Amore: il cast

Abbiamo visto la trama dell’episodio Amore de Il Commissario Montalbano, ma qual è il cast completo? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Luca Zingaretti: Salvo Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Agatino Catarella

Isabell Sollman: Ingrid Sjöström

Davide Lo Verde: Galluzzo

Marcello Perracchio: Dr. Pasquano

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Sonia Bergamasco: Livia Burlando

Stella Egitto: Cinzia Prestia

Serena Iansiti: Michela Prestia

Fabrizio Ferracane: Saverio Moscato

Vincenzo Catanzaro: Andrea Di Giovanni

Gigliola Reyna: Emanuela Di Giovanni

Streaming e tv

Dove vedere Amore de Il Commissario Montalbano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 15 ottobre 2025 – alle ore 21,35 in replica su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.