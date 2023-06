Il colore della libertà: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 23 giugno 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il colore della libertà (Son of the South), film del 2020 diretto da Barry Alexander Brown e prodotto da Spike Lee, tratto dall’autobiografia di Bob Zellner. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel sud dell’America del 1961, Bob Zellner è figlio di un ministro metodista e frequenta l’All-White Huntingdon College di Montgomery, Alabama. Alla ricerca di informazioni con cui scrivere una tesi sulle relazioni razziali, Zellner e quattro compagni di studio partecipano a un evento in una chiesa frequentata da afroamericani per celebrare il quinto anniversario del boicottaggio dei bus a Montgomery. L’evento è condotto da Ralph Abernathy e Rosa Parks. Quando la polizia arriva per arrestarli, gli studenti bianchi eludono l’arresto fuggendo attraverso una porta sul retro. I cinque ragazzi finiranno sui giornali locali e un crocifisso viene bruciato nel cortile fuori dalla stanza di Zellner. Il nonno di Zellner, essendo un membro del Ku Klux Klan, lo avverte di non farsi coinvolgere dal movimento per i diritti civili dei neri.

Assistendo a un attacco di folla ai Freedom Riders, Zellner aiuta Jessica Mitford a mettersi in salvo. Inizialmente un sostenitore passivo del movimento, Zellner diventa il primo segretario bianco del Comitato studentesco per la coordinazione non-violenta (SNCC). Di fronte ad un iniziale diffidenza da parte degli attivisti afroamericani, dimostra poi la sua buona fede protestando al loro fianco.

Il colore della libertà: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il colore della libertà, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lucas Till: Bob Zellner

Lucy Hale: Carol Anne

Lex Scott Davis: Joanne

Julia Ormond: Virginia Durr

Cedric The Entertainer: reverendo Abernathy

Sharonne Lanier: Rosa Parks

Brian Dennehy: J.O. Zellner

Chaka Forman: Jim Forman

Mike Manning: Townsend Ellis

Shamier Anderson: Reggie

Ludi Lin: Derek Ang

Sienna Guillory: Jessica Mitford

Jake Abel: Doc

Dexter Darden: John Lewis

Matt William Knowles: Jim Zwerg

Byron Herlong: James Zellner

Onye Eme-Akwari: Chuck McDew

Chuck McDew: Jay-Jay

Nicole Ansari-Cox: professoressa Kleiner

Cian Genaro: John Hill

Lydia Styslinger: Susan Wilber

Emily Towles:

Michael Sirow:

Michael Aaron Milligan:

Rodney Clark: procuratore generale

Greg Thornton: Clifford Durr

Thom Gossom Jr.: Herbert Lee

Will Mossek: Bob Zellner da bambino

Streaming e tv

Dove vedere Il colore della libertà in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 23 giugno 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.