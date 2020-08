Il collezionista: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 28 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il collezionista (titolo originale: Kiss the Girls), film del 1997 diretto da Gary Fleder. La sceneggiatura è basata sull’omonimo romanzo poliziesco dello scrittore statunitense James Patterson. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alex Cross, psicologo della polizia e criminologo, è alla ricerca della nipote misteriosamente scomparsa da giorni. Alex vorrebbe collaborare alle indagini, ma il capo della polizia Hatflied e gli agenti Nick e Davey considerano i suoi interventi un’inopportuna interferenza. Si reca quindi con la polizia nel South Carolina, dove è stata ricoverata una donna che è riuscita a scappare dal rifugio nascosto di un maniaco che si fa chiamare “Casanova”. Lei è Kate McTiernan, una giovane dottoressa che vive da sola conducendo una vita normale: in una notte come tante, viene rapita a casa sua da un uomo mascherato. Quest’ultimo non è altri che il collezionista, il quale rapisce donne giovani e molto belle per collezionarle…

Il collezionista: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il collezionista, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Morgan Freeman: dr. Alex Cross

Ashley Judd: dr. Kate McTiernan

Cary Elwes: det. Nick Ruskin

Alex McArthur: det. Davey Sykes

Tony Goldwyn: dr. William Rudolph

Jay Sanders: agente FBI Kyle Craig

Bill Nunn: det. John Sampson

Brian Cox: Chief Hatfield

Richard T. Jones: Seth Samuel

Roma Maffia: dr. Ruocco

Jeremy Piven: Henry Castillo

Gina Ravera: Naomi Cross

William Converse-Roberts: dr. Wick Sachs

Helen Martin: Nana Cross

Tatyana Ali: Janelle Cross

Streaming e diretta tv

Dove vedere Il collezionista in tv e live streaming? Il film va in onda oggi – 28 agosto 2020 – in chiaro (gratis) dalle ore 21,20 su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

