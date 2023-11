Il Collegio 8, eliminati: chi è stato eliminato (espulso) oggi

IL COLLEGIO 8 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, domenica 5 novembre, nel corso dell’ultima puntata de Il Collegio 8, il docu-reality in onda su Rai 2? L’ultima puntata del reality è stata ricca di colpi di scena. A dover lasciare il reality è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Ma qual è il cast (alunni) de Il Collegio 8, in onda su Rai 2? Al docu-reality prendono parte tanti giovani. Vediamo insieme di chi si tratta: Marta Battaglia (15 anni, Resuttano, Caltanissetta), Alessia Berchicci (14 anni, Montesarchio, Benevento), Flavio Bertucci (15 anni, Riccione), Giorgia Ceccarelli (16 anni, Pisa), Anita Pia Costanzo (14 anni, Succivo, Casera), Cecilia D’Ammassa (15 anni, Aquino, Frosinone), Helena Del Pozzo (17 anni, Messina), Enrico Di Clemente (17 anni, Carpi, Modena), Luca Galise (17 anni, Cava de’ Tirreni, Salerno), Anna Garau (15 anni, Tonara, Nuoro), Rocco Ryan Greco (15 anni, Gela, Caltassinetta), Guglielmo Grosso (14 anni, Napoli), Carmelina Iannoni (14 anni, Roma), Ilary Iolli (16 anni, Cassino), Mahdi Khouya (17 anni, Vienne), Daniele Marrone (16 anni, Cagnano Amiterno, L’Aquila), Diego Natale (16 anni, Grosseto), Denise Pagani (15 anni, Costeggiola, Verona), Christopher Parolin (16 anni, Bassano del Grappa, Veneto), Giuseppe Puppio (17 anni, Cosenza), Anna Rita Santeramo (16 anni, Barletta, BAT), Frida Schiavi (16 anni, Brembate di Sopra, BG), Mirko Stellato (17 anni, Sant’Angelo in Formis, Caserta).

Dove vedere Il Collegio 8 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.