Il Collegio 8: anticipazioni, cast (studenti), quante puntate e streaming

Da domenica 24 settembre 2023 alle ore 21 su Rai 2 va in onda Il Collegio 8, la nuova edizione del reality che riporta un gruppo di ragazzi alla vita e alle atmosfere scolastiche dei decenni passati. Quest’anno la voce narrante sarà quella di Stefano De Martino, ballerino e conduttore che di per sé attira e incuriosisce gran parte degli spettatori, dopo ormai diverse esperienze televisive anche nella seconda rete del servizio pubblico. In precedenza, nell’edizione del 2022, la narrazione era stata affidata all’attore Nino Frassica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

I partecipanti-allievi quest’anno saranno catapultati nel passato e riportati, nello specifico, al 2001. Si tratta di un anno importante, ricordato come il punto di avvio della globalizzazione e di tutti i fenomeni che ne sono derivati, con ricadute in primis sul piano economico, ma poi, a catena, anche su quello sociale, culturale e ovviamente comunicativo e tecnologico. È stato anche l’anno dell’attentato alle Torri Gemelle di New York, una tragedia che ha creato un ulteriore spartiacque nella storia in generale e nel mondo di quel periodo. Nella nuova edizione della trasmissione tornerà la professoressa Maria Rosa Petolicchio, che andrà ad aggiungersi al corpo docente, severo e rigoroso, in cui figura già la sorella Anna Maria. Lo studente più meritevole riceverà un premio speciale, una borsa di studio del valore di 13.990€, che coprirà un periodo di formazione di 6 mesi presso una scuola superiore negli Stati Uniti.

Il collegio 8: cast (studenti)

Ma quali sono gli studenti de Il collegio 8 in onda su Rai 2 dal 24 settembre? Di seguito l’elenco (con breve presentazione) di tutti i ragazzi e ragazze che prenderanno parte al reality:

Marta Battaglia (15 anni, Resuttano, Caltanissetta). Il suo obiettivo è migliorare se stessa ogni giorno. Parla tre lingue, nutre una grande passione per la matematica, ma è anche appassionata di danza. Marta crede fermamente nell’importanza dello studio e ha un rapporto speciale con i suoi insegnanti. Non sopporta gli studenti che causano problemi a scuola.

Alessia Berchicci (14 anni, Montesarchio, Benevento). Conosciuta come Klessa, è appassionata dei K-Drama, ha un look inconfondibile e un talento artistico innato. Ama cantare, rap in coreano, suonare il piano, disegnare e fare il cosplay. Il suo sogno è diventare giudice per difendere i diritti delle donne.

Flavio Bertucci (15 anni, Riccione). Si definisce un giovane ribelle: rifiuta di seguire il gregge e preferisce fare le sue scelte. La sua principale preoccupazione è divertirsi e vivere la vita come meglio crede, motivo per cui non va d’accordo con i suoi genitori.

Giorgia Ceccarelli (16 anni, Pisa). Il suo motto è “divertirsi con le amiche”. La sua tendenza a parlare in classe e a rispondere male agli insegnanti ha portato a numerosi problemi a scuola, compresa una bocciatura. Spera che l’esperienza al Collegio possa aiutarla a crescere e maturare.

Anita Pia Costanzo (14 anni, Succivo, Casera). Determinata come un’adulta, è una grande amante della musica, come suo padre. È solare, aperta e molto sensibile, ma anche testarda e non si lascia facilmente influenzare dagli altri.

Cecilia D’Ammassa (15 anni, Aquino, Frosinone). I suoi lunghi capelli biondi sono una caratteristica distintiva e teme che possano essere tagliati al Collegio. Ama divertirsi e, nonostante la sua natura pigra, non rinuncia mai a fare sfilate e shooting fotografici. Ama guardarsi allo specchio.

Helena Del Pozzo (17 anni, Messina). Si autoproclama una diva unica. Figlia di un poliziotto che ha dovuto accettare la sua decisione di iscriversi al Collegio senza il suo permesso. Il carattere forte la rende spesso difficile da avvicinare e fa fatica a fare nuove amicizie.

Enrico Di Clemente (17 anni, Carpi, Modena). Noto come Dicle, Enrico scrive musica “Sad Trap” per esprimere i suoi sentimenti. Nonostante abbia lasciato la scuola, è determinato a dimostrare che può completare il suo percorso al Collegio.

Luca Galise (17 anni, Cava de’ Tirreni, Salerno) si considera un vero latin lover. Si vanta di essere il centro dell’attenzione quando va in discoteca e ha un atteggiamento spavaldo anche a scuola. Litiga con i bidelli e ha intenzione di scuotere “Il Collegio”.

Anna Garau (15 anni, Tonara, Nuoro). Si descrive come polemica e poco paziente, certa di avere sempre ragione. Nella clip di presentazione racconta di aver fatto molti sacrifici per frequentare la scuola: pur di arrivare a frequentare il liceo classico da lei scelto che si trova molto lontano da casa (oltre 70 km), ha deciso di vivere in convitto.

Rocco Ryan Greco (15 anni, Gela, Caltassinetta) crede di avere abilità eccezionali in ogni campo, ma evita di discutere della scuola poiché lo stressa. Irrequieto e iperattivo, ha una vasta esperienza in ginnastica artistica, danza e persino karate, in cui sostiene di essere diventato campione del mondo. Il suo sogno è di entrare nelle forze armate.

Guglielmo Grosso (14 anni, Napoli). Il suo soprannome, Cubrigado, è ispirato da un gol inaspettato. La sua più grande preoccupazione al Collegio è chhe gli siano tolte le merendine, ma ha già un piano per nasconderle.

Carmelina Iannoni (14 anni, Roma) è la figlia di Carmen di Pietro. Si descrive come allegra, simpatica, testarda, ma rispettosa delle regole e mai esagerata. Ha sempre una risposta pronta e non è appassionata delle faccende domestiche. Dedica molto tempo allo sport, praticando tennis, ginnastica artistica, pallavolo e nuoto a livello agonistico. Ciò che le mancherà di più al Collegio? La sua mamma. La presenza di Carmelina era stata anticipata nelle scorse settimane.

Ilary Iolli (16 anni, Cassino) è descritta come una personalità forte e dirompente. Ha avuto difficoltà a costruire buoni rapporti con i professori e i genitori, spesso scappando di casa. Ha persino organizzato uno sciopero della fame a scuola per protestare contro il cibo della mensa. Al Collegio, spera di riuscire a gestire la sua rabbia.

Mahdi Khouya (17 anni, Vienne). Nato in Italia da genitori marocchini, a causa di un trasferimento del padre ha dovuto lasciare Bologna e perdere tutti i suoi amici. Al Collegio spera di fare nuove amicizie mentre i suoi genitori si aspettano che l’esperienza lo insegni a disciplinarsi.

Daniele Marrone (16 anni, Cagnano Amiterno, L’Aquila) ha due grandi passioni: le ragazze e i motori. Ammette una certa avversione per lo studio e spera di entrare nella Polizia Stradale per poter lavorare con le auto, oltre a vivere una vita all’aria aperta.

Diego Natale (16 anni, Grosseto) è conosciuto come il “lupo del bosco” per la sua passione per la bicicletta e l’amore per la natura. Non è un grande fan degli smartphone e preferisce i vecchi cellulari a tasti.

Denise Pagani (15 anni, Costeggiola, Verona). È descritta come una ragazza sensibile e autoironica. Ha molti amici ed è un’aggregante naturale, ma spesso è vista come un “outsider”. A scuola va bene, ma preferisce trascorrere il suo tempo con gli amici e organizzare scherzi.

Christopher Parolin (16 anni, Bassano del Grappa, Veneto) ha lasciato la scuola due volte a causa della sua difficoltà a stare seduto per lungo tempo tra le quattro pareti della classe. Spera che l’esperienza al Collegio lo aiuti a maturare, come spera sua madre.

Giuseppe Puppio (17 anni, Cosenza) tiene molto al suo ciuffo. Ha aspirazioni politiche, sogna di diventare Presidente della Repubblica per rendere orgogliosa sua madre, anche se ammette di non conoscere nemmeno l’inno nazionale. È ambizioso e vorrebbe persino prendere il posto del Preside Bosisio al Collegio.

Anna Rita Santeramo (16 anni, Barletta, BAT) dice sempre ciò che pensa per evitare equivoci, ma è anche descritta come narcisista, permalosa, egocentrica e litigiosa. Non le piace essere giudicata per le apparenze.

Frida Schiavi (16 anni, Brembate di Sopra, BG), italo-cubana, si sforza di essere perfetta in ogni ambito per superare la sua paura di non essere abbastanza per gli altri. È brava a scuola, apprezzata dai professori e dai compagni di classe, e ha una forte passione per l’atletica che ha praticato a livello agonistico. Ha anche il sogno di studiare negli Stati Uniti.

Mirko Stellato (17 anni, Sant’Angelo in Formis, Caserta) è soprannominato “Mirkotelli”, un mix tra Mirko e il suo idolo, Balotelli. Non è un amante dello studio né della pescheria di famiglia. La sua condotta in classe spesso è causa di punizioni.

Location

Ma dove è stato girato (location) Il Collegio 8? Le riprese si sono svolte presso il Collegio San Francesco della cittadina di Lodi (dopo il Collegio Nazionale Regina Margherita di Anagni, dove erano state ambientate le ultime stagioni e il convitto di Celana a Caprino Bergamasco delle prime edizioni).

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il Collegio 8? In tutto andranno in onda sei puntate, due in meno rispetto alla stagione scorsa. La prima puntata andrà in onda domenica 24 settembre 2023; la sesta e ultima domenica 29 ottobre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 24 settembre 2023

Seconda puntata: domenica 1 ottobre 2023

Terza puntata: domenica 8 ottobre 2023

Quarta puntata: domenica 15 ottobre 2023

Quinta puntata: domenica 22 ottobre 2023

Sesta puntata: domenica 29 ottobre 2023

Streaming e tv

Dove vedere Il Collegio 8 in diretta tv e live streaming? Il docu-reality va in onda la domenica sera alle ore 21 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.