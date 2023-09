Il Collegio 8: anticipazioni della prima puntata, 24 settembre

Stasera, domenica 24 settembre 2023, alle ore 21 su Rai 2 va in onda la prima puntata de Il Collegio 8, la nuova edizione del reality che riporta un gruppo di ragazzi alla vita e alle atmosfere scolastiche dei decenni passati. Quest’anno la voce narrante sarà quella di Stefano De Martino, ballerino e conduttore che di per sé attira e incuriosisce gran parte degli spettatori, dopo ormai diverse esperienze televisive anche nella seconda rete del servizio pubblico. In precedenza, nell’edizione del 2022, la narrazione era stata affidata all’attore Nino Frassica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

I partecipanti-allievi quest’anno saranno catapultati nel passato e riportati, nello specifico, al 2001. Si tratta di un anno importante, ricordato come il punto di avvio della globalizzazione e di tutti i fenomeni che ne sono derivati, con ricadute in primis sul piano economico, ma poi, a catena, anche su quello sociale, culturale e ovviamente comunicativo e tecnologico. È stato anche l’anno dell’attentato alle Torri Gemelle di New York, una tragedia che ha creato un ulteriore spartiacque nella storia in generale e nel mondo di quel periodo. Nella nuova edizione della trasmissione tornerà la professoressa Maria Rosa Petolicchio, che andrà ad aggiungersi al corpo docente, severo e rigoroso, in cui figura già la sorella Anna Maria. Lo studente più meritevole riceverà un premio speciale, una borsa di studio del valore di 13.990 euro, che coprirà un periodo di formazione di 6 mesi presso una scuola superiore negli Stati Uniti.

In particolare stasera conosceremo gli studenti de Il Collegio 8. Ovvero: Marta Battaglia (15 anni, Resuttano, Caltanissetta), Alessia Berchicci (14 anni, Montesarchio, Benevento), Flavio Bertucci (15 anni, Riccione), Giorgia Ceccarelli (16 anni, Pisa), Anita Pia Costanzo (14 anni, Succivo, Casera), Cecilia D’Ammassa (15 anni, Aquino, Frosinone), Helena Del Pozzo (17 anni, Messina), Enrico Di Clemente (17 anni, Carpi, Modena), Luca Galise (17 anni, Cava de’ Tirreni, Salerno), Anna Garau (15 anni, Tonara, Nuoro), Rocco Ryan Greco (15 anni, Gela, Caltassinetta), Guglielmo Grosso (14 anni, Napoli), Carmelina Iannoni (14 anni, Roma), Ilary Iolli (16 anni, Cassino), Mahdi Khouya (17 anni, Vienne), Daniele Marrone (16 anni, Cagnano Amiterno, L’Aquila), Diego Natale (16 anni, Grosseto), Denise Pagani (15 anni, Costeggiola, Verona), Christopher Parolin (16 anni, Bassano del Grappa, Veneto), Giuseppe Puppio (17 anni, Cosenza), Anna Rita Santeramo (16 anni, Barletta, BAT), Frida Schiavi (16 anni, Brembate di Sopra, BG), Mirko Stellato (17 anni, Sant’Angelo in Formis, Caserta).

Streaming e tv

Dove vedere Il Collegio 8 in diretta tv e live streaming? Il docu-reality va in onda la domenica sera alle ore 21 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.