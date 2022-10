Il Collegio 7: i professori della nuova edizione (2022)

Quali sono i professori (cast) de Il Collegio 7, il docu-reality in onda su Rai 2 il martedì sera? Per l’edizione 2022, Il Collegio deve fare a meno di tre degli insegnanti presenti nelle scorse stagioni. Innanzitutto Maria Rosa Petolicchio, temutissima professoressa di matematica, ma anche Luca Raina e Alessandro Carnevale. Confermati invece gli altri docenti: Paolo Bosisio (preside); Andrea Maggi (italiano ed educazione civica); Silvia Smaniotto (musica); Duccio Curione (educazione fisica); Denise McNee (inglese); Lidia Carew (Ballo); Lorenzo Vignolo (cinema); Marco Volante (relatore del convegno); Roberta Sette (educazione sessuale).

Location

Abbiamo visto i professori de Il Collegio 7, ma dove è stato girato (location) il reality di Rai 2? Gli studenti sono ancora una volta ospiti del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. Il convitto in questione fu inaugurato il 22 maggio 1890, ed è composto da 4 piani, un grande giardino e ben 10mila metri quadri di spazio. C’è anche un piano seminterrato, dove è presente una palestra e alcuni magazzini. Al primo piano ci sono gli uffici del Rettore, l’ufficio amministrativo e di segreteria, perché questo istituto è ancora operativo. Inoltre ci sono locali adibiti a sala mensa, lavanderia, guardaroba e cucina. Al secondo piano sono presenti le stanze per chi risiede stabilmente, l’infermeria e la foresteria. Non manca la biblioteca e il Museo del Convitto. Il terzo piano è a uso della Scuola secondaria di primo grado.