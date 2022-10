Il Collegio 7, eliminati: chi è stato eliminato (espulso) oggi

IL COLLEGIO 7 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, nel corso della seconda puntata de Il Collegio 7, il docu-reality in onda su Rai 2? La seconda puntata del reality è stata ricca di colpi di scena. A dover lasciare il reality show è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Cast

Ma qual è il cast (alunni) de Il Collegio 7, in onda su Rai 2? In tutto 21 giovani tra i 13 e i 17 anni (11 ragazzi e 9 ragazze). Nel cast troviamo: Alessia Abruscia (14 anni), Elisa Angius (15 anni), Sofia Brixel (16 anni), Marta Maria Erriquez (16 anni), Zelda Nobili (15 anni), Priscilla Salvoldelli (15 anni), Giulia Wnekowicz (14 anni), Luna Tota (15 anni), Giada Scognamiglio (17 anni). E poi, Alessandro Orlando (17 anni), Davide Cagnes (17 anni), Alessandro Bosatelli (14 anni), Mattia Camorani (15 anni), Davide Di Franco (16 anni), Apollinare Manfredi (16 anni), Tommaso Miglietta (14 anni), Mattia Patanè (16 anni), Gabriel Rennis (16 anni), Damiano Saveroni (16 anni), Samuel Rosica (14 anni).

Streaming e tv

Dove vedere Il Collegio 7 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.