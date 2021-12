Il Collegio 6: le anticipazioni dell’ultima puntata su Rai 2, 14 dicembre. Studenti e professori

Questa sera, martedì 14 dicembre 2021, su Rai 2 va in onda Il Collegio, la sesta edizione del docu-reality diventato un cult soprattutto fra i giovani. Quest’anno il cast de Il Collegio è catapultato nel 1977. La voce narrante è quella di Giancarlo Magalli mentre la location è il Collegio Regina Margherita di Anagni. In tutto sono previste otto puntate. Ma quali sono le anticipazioni della puntata di oggi, 14 dicembre 2021? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni ultima puntata

Il Collegio 6 è ambientato nel 1977: l’anno de ‘La febbre del sabato sera’, dello storico programma tv ‘Portobello’, del mito di ‘Sandokan’, dei successi senza tempo come ‘Heroes’ di David Bowie, ‘We Are the Champions’ dei Queen. Gli anni Settanta sono anni di svolta: dell’esplosione della creatività alla nascita delle radio libere, dal femminismo militante alle contestazioni giovanili. In classe, quindi, si parlerà anche di sindacato, di canzone d’autore, di divorzio, di censura. Gli studenti, inoltre, avranno la possibilità di lavorare come una vera e propria redazione e pubblicare la loro ‘fanzine’, rendendo omaggio alle radio libere del tempo, e animando, come ideatori e speaker, la Radio del Collegio. Ci sarà poi il ‘progetto cinema’ guidato dal regista Lorenzo Vignolo, grazie al quale i collegiali scriveranno e dirigeranno un vero e proprio film di cortometraggio girato rigorosamente in Super 8.

Nell’ultima puntata di oggi, 14 dicembre 2021, de Il Collegio 6 sale l’ansia per gli esami e per superarli gli studenti si dovranno impegnare, grazie anche al Professor Maggi che li aiuterà in un ripassone finale. Intanto i sorveglianti prepareranno una sorpresa per i ragazzi in vista della fine della loro permanenza e il preside il discorso di inaugurazione degli esami, che infonderà la giusta dose di carica e fiducia. Sarà l’ultima volta in cui i ragazzi varcheranno la soglia della propria aula. L’ultima e la decisiva: inizieranno gli esami scritti. Uscire a un passo dal diploma sarebbe un epilogo amaro, difficile da sopportare per chiunque.

Questa sarà l’occasione per dimostrare quanto si vale, l’ultima chance da giocarsi per ottenere il diploma di quest’avventura datata 1977. L’esame finale rappresenterà per molti una sfida difficile da superare, per altri un’occasione di crescita: davanti alle proprie famiglie, fra lacrime e risate, cosa si porterà via la classe 1977 dal Collegio?

Cast: studenti e professori

Abbiamo visto le anticipazioni dell’ultima puntata de Il Collegio 6, ma qual è il cast con gli alunni e i professori di questa edizione? La classe sarà formata da 20 giovani studenti: Sveva Accorrà (14, Monza), Federica Cangiano (14, Napoli), Simone Casadei (16, Coriano – Rn), Gaia Cascino (16, Roma), Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – Ud), Valentina Comelli (15, Zone – Bs), Giovanni Junior D’Ambrosio (15, Napoli), Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma), Raffaele Fiorella (15, Barletta – Bt), Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – Mi), Alessandro Giglio (15, Torino), Edoardo Lo Faso (16, Catania), Sara Masserini (16, Colzate – Bg), Davide Maroni (16, Nova Milanese – Mb), Rebecca Parziale (14, Genova), Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – Rn), Filippo Romano (14, Scandicci – Fi), Vincenzo Rubino (16, Bari), Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – Br), Lorenzo Sena (14, Viareggio – Lu). Per quanto riguarda i professori, tornano Andrea Maggi (italiano), Maria Rosa Petolicchio (matematica e scienze naturali), Luca Raina (storia e geografia), Alessandro Carnevale (arte). New entry, invece: Duccio Curione (educazione fisica), Silvia Smaniotto (educazione musicale), Denise Mcnee (inglese), Lidia Carew (ballo), Lorenzo Vignolo (cinema), Marco Volante (relatore del convegno) Roberta Sette (educazione sessuale). Alla guida de Il Collegio 6 c’è ancora il severo preside Paolo Bosisio. Il cast extrascolastico vede sempre la presenza della sorvegliante Lucia Gravante, affiancata dal nuovo collega Matteo Caremoli, mentre torna il bidello Enzo Marcelli.