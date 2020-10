Il Collegio 5: gli alunni partecipanti nel cast del docu-reality di Rai 2

Quali sono gli alunni (partecipanti) de Il Collegio 5? Da martedì 27 ottobre 2020 su Rai 2 va in onda la nuova edizioe del docu-reality, basato sul format britannico That’ll Teach ‘em, che vedrà dei ragazzi della nostra epoca entrare all’interno dell’istituto come se fossero nel 1992. L’emergenza Covid ha ovviamente reso obbligatoria una distanza personale di almeno un metro, così da non diffondere ulteriormente il virus. Le riprese, di conseguenza, hanno dovuto adeguarsi a tutte le nuove norme. Ma vediamo insieme gli alunni che fanno parte del cast de Il Collegio 5:

Alunni

I casting per Il Collegio 5 hanno preso il via a metà giugno per tutti i partecipanti, sia per gli alunni sia per i professori. A inizio ottobre poi sono stati svelati i nomi degli alunni che prenderanno parte a questa edizione del docu-reality. La loro età è compresa tra i 14 e i 17 anni. Ecco tutti i nomi:

Usha Teoli (17, Piombino – LI)

(17, Piombino – LI) Alessandro Andreini (16, San Giovanni in Marignano – RN)

(16, San Giovanni in Marignano – RN) Ylenia Grambone (16, Vallo della Lucania – SA)

(16, Vallo della Lucania – SA) Luna Scognamiglio (17, Vietri sul Mare – SA)

(17, Vietri sul Mare – SA) Alessandro Guida (15, Civitavecchia – RM)

(15, Civitavecchia – RM) Giulia Maria Scarano (14, Manfredonia – FG)

(14, Manfredonia – FG) Luca Zigliana (15, Zanico – BG)

(15, Zanico – BG) Bonard Dago (17, Zero Branco – TV)

(17, Zero Branco – TV) Giulia Matera (15, Salerno)

(15, Salerno) Luca Lapolla (15, Prato – PO)

(15, Prato – PO) Davide Vavalà (16, Bologna)

(16, Bologna) Rebecca Mongelli (15, Sesto Fiorentino – FI)

(15, Sesto Fiorentino – FI) Linda Bertollo (14, Ivrea)

(14, Ivrea) Andrea Di Piero (16, Fiuggi – FR)

(16, Fiuggi – FR) Rahul Teoli (15, Piombino – LI)

(15, Piombino – LI) Aurora Morabito (17, Savona)

(17, Savona) Mishel Gashi (15, Calolziocorte – LC)

(15, Calolziocorte – LC) Giordano Francati (17, Roma)

(17, Roma) Maria Teresa Cristini (14, Sant’Olcese – GE)

(14, Sant’Olcese – GE) Sofia Cerio (15, Pesaro)

(15, Pesaro) Marco Crivellini (16, Roma)

Location

Abbiamo visto gli alunni che vanno a formare il cast de Il Collegio 5, ma dove è stato girato il docu-reality? Qual è la location de Il Collegio 5? La quinta edizione del rality è stata girata in una nuova location: dall’istituto San Carlo di Celana in provincia di Bergamo ci si è spostati al Convitto Regina Margherita di Anagni in provincia di Frosinone. Cambiando l’anno sono cambiate anche alcune materie che i partecipanti hanno dovuto imparare per superare l’esame di terza media e prendere il diploma. Quest’anno i collegiali studiano: italiano, storia, geografia, matematica, educazione fisica, educazione musicale, educazione tecnica ed educazione artistica.

Potrebbero interessarti Il Collegio 5: chi è Marco Crivellini, uno degli alunni della quinta edizione Il Collegio 5: chi è Marco Chingari, il professore di Musica Il Collegio 5: chi è Patrizio Cigliano, il professore di recitazione