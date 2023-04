Il colibrì: trama, cast, trailer e streaming del film con Pierfrancesco Favino su Sky Cinema

Il colibrì è il film di Francesca Archibugi uscito nelle sale nel 2022 con protagonisti Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak. Un film drammatico e molto intenso, che merita di essere visto. Il colibrì è tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film racconta la vita di Marco Carrera (Pierfrancesco Favino), narrata tramite i ricordi dell’uomo in un percorso di vita che parte dai primi anni ’70. Mentre si trova al mare, un Marco ragazzino conosce una sua coetanea, Luisa Lattes, una bambina bellissima e dal temperamento particolare. È amore a prima vista e, nonostante i due non avranno mai modo di stare insieme, Marco resterà per sempre innamorato di lei. La sua compagna di vita sarà, infatti, un’altra donna, Marina, con cui dopo il matrimonio andrà a vivere nella Capitale e dalla quale avrà una figlia, Adele.

L’uomo dovrà tornare, però, a Firenze, a causa di un’esistenza che lo sottoporrà a dure prove, che cercherà di superare grazie all’aiuto di Daniele Carradori, lo psicoanalista della moglie. Il dottore insegnerà a Marco come affrontare i cambiamenti, soprattutto quelli del tutto inaspettati, nella sua vita. È così che tramite Marco viene raccontata l’esistenza dell’uomo, che vacilla tra grandi amori, coincidenze fortuite e gravi perdite, portando l’essere umano a una logorante resistenza pur di raggiungere la felicità.

Il colibrì: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast de Il colibrì? Tanti attori noti e amati dal pubblico tra cui Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Sergio Albelli, Alessandro Tedeschi, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini, Fotinì Peluso, Francesco Centorame, Pietro Ragusa, Valeria Cavalli, Nanni Moretti, Francesca De Martini. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Pierfrancesco Favino: Marco Carrera

Kasia Smutniak: Marina Molitor

Bérénice Bejo: Luisa Lattes

Laura Morante: Letizia Carrera

Sergio Albelli: Probo Carrera

Alessandro Tedeschi: Giacomo Carrera

Benedetta Porcaroli: Adele Carrera

Massimo Ceccherini: Duccio Chilleri

Fotinì Peluso: Irene Carrera

Francesco Centorame: Marco Carrera da ragazzo

Pietro Ragusa: Luigi Dami Tamburini

Valeria Cavalli: Madre di Luisa

Nanni Moretti: Daniele Carradori

Rausy Giangarè: Miraijin da ragazza

Niccolò Profeti: Giacomo Carrera da ragazzo

Elisa Fossati: Luisa Lattes da ragazza

Lorenzo Mellini: Duccio Chilleri da ragazzo

Matilda Grace Marini: Amanda Carrera

Marlo DiCrasto: Violet Carrera

Trailer

Vediamo ora il trailer del film in prima visione su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere Il colibrì in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera –24 aprile 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.