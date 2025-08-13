Il colibrì: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, mercoledì 13 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il colibrì, film del 2022 diretto da Francesca Archibugi e tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un’alternanza di passato e presente il film ripercorre la vita di Marco Carrera, detto il colibrì, per via del suo fisico minuto e delicato dell’infanzia. Marco proviene da una famiglia dell’alta borghesia; i genitori, architetto e ingegnere, sono uniti da un rapporto di continui alti e bassi, impegnati in eterni litigi e dipendenza reciproca.

Il ragazzo è da sempre innamorato di Luisa, ragazza italo-francese con cui ha la sua prima storia d’amore. Suo caro amico è Duccio, con cui decide di partire segretamente per Lubiana in cerca di fortuna. Appena imbarcati in aereo Duccio è però colto da un incontrollabile attacco di panico, convinto che quell’aereo sia destinato a precipitare; i due amici vengono quindi fatti sbarcare prima del decollo. Poco dopo, a causa di un guasto, l’aereo effettivamente precipita: quella di Duccio si è rivelata una vera e propria premonizione. L’evento rafforza la fama di Duccio come iettatore mentre porta Marco a un senso di gratitudine in quanto ‘miracolato’.

Poco dopo, spirito ribelle e insofferente, Irene, sorella maggiore di Marco, si suicida a soli 24 anni gettandosi in mare. Il lutto e il rancore verso il fratello minore Giacomo che, presente, non ha potuto impedire il gesto estremo, causano una rottura tra i fratelli. I due si ritroveranno soltanto anni dopo al funerale della madre e accanto al padre morente, senza riuscire davvero a riavvicinarsi. Nel frattempo Marco diventa uno stimato medico e accademico.

Dieci anni dopo l’incidente aereo una intervista televisiva mostra Marina, hostess che avrebbe dovuto essere in servizio sull’aereo ma aveva chiesto una sostituzione per assistere la sorella moribonda. Considerando la salvezza di Marina una sorta di affinità prodigiosa, Marco riesce a contattare la ragazza e iniziare una relazione coronata in matrimonio.

Il colibrì: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il colibrì, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pierfrancesco Favino: Marco Carrera

Kasia Smutniak: Marina Molitor

Bérénice Bejo: Luisa Lattes

Laura Morante: Letizia Carrera

Sergio Albelli: Probo Carrera

Alessandro Tedeschi: Giacomo Carrera

Benedetta Porcaroli: Adele Carrera

Massimo Ceccherini: Duccio Chilleri

Fotinì Peluso: Irene Carrera

Francesco Centorame: Marco Carrera da ragazzo

Pietro Ragusa: Luigi Dami Tamburini

Valeria Cavalli: madre di Luisa

Nanni Moretti: Daniele Carradori

Rausy Giangarè: Miraijin da ragazza

Niccolò Profeti: Giacomo Carrera da ragazzo

Elisa Fossati: Luisa Lattes da ragazza

Lorenzo Mellini: Duccio Chilleri da ragazzo

Matilda Grace Marini: Amanda Carrera

Marlo DiCrasto: Violet Carrera

Christian Ginepro: dottor Nocetti

Streaming e tv

Dove vedere Il colibrì in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 13 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.