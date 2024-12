Il Cavaliere oscuro: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 30 dicembre 2024, su Italia 1 dalle 21.20 va in onda Il Cavaliere oscuro, il film diretto da Christopher Nolan e con protagonista Christian Bale, nei panni di Batman. Il film è uscito nel 2008 ed è il seguito di Batman Begins, uscito nel 2005. Si tratta del secondo di una trilogia. L’ultimo si intitola Il Cavaliere oscuro – Il ritorno. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gotham ha vissuto un periodo di calma apparente, ma poi arriva Joker, un uomo pagliaccio la cui vera identità è segreta che effettua una rapina in banca in collaborazione con la mafia. Il suo obiettivo è fare fuori Batman e nonostante i primi tentennamenti ottiene il suo accordo con i mafiosi. Il piano di Joker è che Batman sveli la sua vera identità altrimenti, man mano che passerà il tempo, una persona perderà la vita. Una condanna a morte giornaliera e che Joker mette in pratica, eliminando personaggi di spicco come un giudice ed un commissario. A Bruce non tocca che una sola scelta, ma prima che possa farlo viene preceduto dal procuratore distrettuale Harvey Dent che si costituisce come l’Uomo Pipistrello.

Il Cavaliere oscuro: il cast del film

Come già anticipato, il protagonista de Il Cavaliere oscuro è Christian Bale, attore che ha raggiunto grande popolarità con questo ruolo. Ad affiancarlo nel ruolo di Joker in questo film è Heath Ledger. Di seguito vediamo tutti gli attori e i rispettivi personaggi che popolano il cast de Il Cavaliere oscuro:

Christian Bale: Bruce Wayne / Batman

Heath Ledger: Joker

Michael Caine: Alfred Pennyworth

Gary Oldman: James Gordon

Aaron Eckhart: Harvey Dent / Due Facce

Maggie Gyllenhaal: Rachel Dawes

Morgan Freeman: Lucius Fox

Eric Roberts: Salvatore “Sal” Maroni

Nestor Carbonell: Sindaco Anthony Garcìa

Keith Szarabajka: Det. Gerard Stephens

Monique Gabriela Curnen: Det. Anna Ramirez

Ron Dean: Det. Michael Wuertz

Colin McFarlane: Comm. Gillian B. Loeb

Nidya Rodriguez Terracina: Giudice Janet Surrillo

Matt Shallenberger: Ag. Berg

Chin Han: Lau

Ritchie Coster: Ceceno

Anthony Michael Hall: Mike Engel

Michael Jai White: Gambol

Joshua Harto: Coleman Reese

Melinda McGraw: Barbara Gordon

Nathan Gamble: James Gordon Jr.

Cillian Murphy: Dott. Jonathan Crane / Spaventapasseri

Michael Stoyanov: Clown Dopey

William Smilie: Clown Happy

Danny Goldring: Clown Grumpy

Matthew O’Neill: Clown Chuckles

William Fichtner: Direttore della banca

William Armstrong: Evans, avvocato di Lau

David Dastmalchian: Thomas Schiff

Tommy Lister: Ginty

Streaming e TV

Dove vedere Il Cavaliere oscuro in diretta TV e live streaming? Il film va in onda, come già detto, lunedì 30 dicembre 2024, in prima serata, a partire dalle ore 21:20, su Italia 1. Il canale di Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film d’azione in diretta streaming può accedere gratuitamente – previa registrazione – a Mediaset Infinity, sia via desktop che tramite app.