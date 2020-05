Il caso Collini: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 7 maggio 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda Il caso Collini, film drammatico tedesco del 2019 per la regia di Marco Kreuzpaintner. La pellicola è basata sull’omonimo romanzo di Ferdinand von Schirach ed è stata premiata da Cinema for Peace Foundation per il premio di giustizia 2020.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Il caso Collini film: trama

Il caso Collini racconta le vicende strettamente collegate di un italiano emigrato in Germania, accusato di omicidio, e del suo giovane e inesperto avvocato chiamato a difenderlo in tribunale. È il 2001, Fabrizio Collini, operaio in pensione e residente da 35 anni in suolo tedesco, uccide a sangue freddo con tre colpi di pistola l’anziano Hans Meyer, un ricco industriale noto in tutto il Paese. Si tratta di un omicidio apparentemente inspiegabile. Il caso viene affidato all’avvocato d’ufficio Caspar Leinen, al suo primo processo importante. Caspar accetta di difendere Collini anche se conosceva molto bene la vittima. Hans Meyer, infatti, era stato una specie di padre per lui, lo aveva aiutato negli studi e gli aveva addirittura regalato una macchina.

Il caso Collini film: cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Elyas M’Barek – Caspar Leinen

– Caspar Leinen Franco Nero – Fabrizio Collini

– Fabrizio Collini Heiner Lauterbach – Prof. Dr. Richard Mattinger

– Prof. Dr. Richard Mattinger Alexandra Maria Lara – Johanna Meyer

– Johanna Meyer Manfred Zapatka – Hans Meyer adulto

– Hans Meyer adulto Rainer Bock – Dr. Reimers

– Dr. Reimers Jannis Niewöhner – Hans Meyer da giovane

– Hans Meyer da giovane Catrin Striebeck – giudice

– giudice Pia Stutzenstein – Nina

– Nina Stefano Cassetti – Nicola Collini

Il caso Collini film: diretta tv e streaming

Ma dove vedere Il caso Collini? Il film viene trasmesso in prima serata su Rai 3 stasera, giovedì 7 maggio 2020, dalle 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD.

Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet.

Chi vuole gustare il film dovrà sintonizzarsi su Rai 3 giovedì 7 maggio 2020 alle ore 21:20.

Dove vedere Rai 3 in streaming

