Il capitale umano: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 1 aprile 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Il capitale umano (Human Capital), film del 2019 diretto da Marc Meyers. Il film è liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Stephen Amidon, già adattato nel 2013 con il film italiano Il capitale umano di Paolo Virzì. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un ciclista viene investito da un SUV. L’uomo è un cameriere, che quella sera tornava a casa dopo aver lavorato ad un evento tenutosi in una scuola privata. La storia poi racconta, attraverso tre diversi punti di vista, ciò che è successo nei sei mesi prima dell’incidente chiarendo le circostanze della tragedia. Un quarto capitolo è dedicato alla conclusione della storia.

Il capitale umano: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il capitale umano, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liev Schreiber: Drew

Marisa Tomei: Carrie

Peter Sarsgaard: Quint Manning

Alex Wolff: Ian

Maya Hawke: Shannon

Betty Gabriel: Ronnie Manning

Paul Sparks: Jon

Aasif Mandvi: Godeep

Fred Hechinger: Jamie

Fredric Lehne: Flowers

Streaming e tv

Dove vedere Il capitale umano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 1 aprile 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.

