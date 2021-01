Quando inizia Il cantante mascherato 2021: data e orario

Quando inizia Il cantante mascherato 2021, la seconda edizione dello show in onda su Rai 1? Il programma, condotto da Milly Carlucci, va in onda su Rai 1 da venerdì 29 gennaio 2021 per cinque venerdì consecutivi (salvo cambi di programmazione). Il talent, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, al fianco della conduttrice vede cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo.

Cosa è

Il Cantante Mascherato, il cui titolo internazionale è The Masked Singer, è uno dei format più acclamati e riprodotti a livello mondiale. Tratto da un format sudcoreano, ha raggiunto il successo negli Stati Uniti per poi conquistare i telespettatori di: Germania, Francia, Australia, Messico, Olanda, Inghilterra, Spagna e Italia.

Streaming e tv

Abbiamo visto quando inzia Il cantante mascherato 2021, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dal 29 gennaio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere clip e puntate grazie alla funzione on demand.

