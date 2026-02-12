Il cambio look di Giulia Stabile: il prima e il dopo della ballerina di Amici

Giulia Stabile è in questo periodo al centro dei riflettori per via del suo allontanamento dal talent Amici e dal palinsesto Mediaset.

Dopo anni trascorsi alla corte di Maria De Filippi, sarebbe arrivato per lei il momento di lasciare Amici, dove ricopre dal 2022 il ruolo di ballerina professionista. Stabile sarebbe infatti riuscita a realizzare uno dei suoi sogni più grandi, cioè quello di entrare nel corpo di ballo di Rosalia e, proprio con la famosa cantante, potrebbe andare in tour in giro per il mondo.

Il nuovo look di Giulia Stabile

Si pensa che la ballerina possa seguire Rosalia nel suo Lux Tour a partire dal prossimo marzo e che possa quindi girare, per mesi, tra Stati Uniti, Cile, Canada ed Europa. Per festeggiare questo ambito risultato, ha deciso di cambiare l’hair look, rivoluzionando il suo aspetto e apparendo bellissima sui social. Qualche settimana fa, era stata la volta del piercing al setto nasale e ora, sempre sui canali virtuali, ha divulgato alcune fotografie che la ritraggono con una nuova acconciatura. Lei ha infatti sempre portato i capelli naturali castano scuro, ma ora ha optato per una frangetta a tendina sia come ciuffo laterale che aperta al centro della fronte. Pare che Giulia abbia anche spuntato leggermente le punte, scegliendo quindi un taglio scalato sbarazzino e vaporoso.

L’ex allieva di Amici continua inoltre a preferire un trucco naturale, lo stesso che ha sfoggiato già quando ha esordito per la prima volta in tv. In questo modo vengono esaltate le lentiggini sulle sue guance ma anche il naso con un tocco di blush e di fondotinta, aggiungendo così colore con l’utilizzo di un rossetto bordeaux e con la tecnica lip liner, che permettono di evidenziare i contorni della bocca.

I nuovi progetti della ballerina

Tutti gli indizi social portano a una notizia che Giulia Stabile sognava da tempo: pare che possa temporaneamente lasciare il programma Amici di Maria De Filippi, dove ricopre il ruolo di ballerina professionista, e volare oltreoceano per un progetto internazionale. La ballerina sarebbe infatti stata scelta dalla popstar spagnola per far parte del suo corpo di ballo durante il suo prossimo tour mondiale, già sold out ovunque.

La notizia è stata rilanciata dalla pagina Instagram di Leggo, che ha scritto: “Giulia Stabile lascia Amici e vola per il tour mondiale di Rosalía: ‘Non potevo crederci nemmeno io’”. Non c’è mai stata alcuna conferma ufficiale, ma i media sono già partiti con le indiscrezioni, nell’attesa che ci sia un annuncio ufficiale da parte della diretta interessata.