Il Borgo dei Borghi 2025, regolamento: come si vota

Come si vota (votare) per Il Borgo dei Borghi 2025, il programma di Rai 3 che decreterà il borgo più bello d’Italia di questa edizione? Qual è il regolamento? Il voto potrà essere effettuato sul sito di RaiPlay (www.raiplay.it/borgodeiborghi) nelle quali il pubblico potrà esprimere le sue preferenze dalle ore 19.00 del giorno 23 marzo 2025 alle ore 23.59 GMT del 06 aprile 2025. Al termine delle settimane di voto, lo stesso verrà dichiarato chiuso.

La giuria del programma Il Borgo dei Borghi 2025 è composta da 3 noti personaggi che affiancheranno il pubblico nelle votazioni. I giurati parteciperanno alla votazione finale e saranno protagonisti della prima serata del Borgo dei Borghi. La classifica riporterà il voto del pubblico ed il giudizio espresso dai giudici secondo un criterio stabilito dal regolamento.

Abbiamo visto come si vota (votare) per Il Borgo dei Borghi 2025, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – domenica 20 aprile 2025 – alle ore 20,55 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.