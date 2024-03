Il Borgo dei Borghi 2024, vincitore: chi ha vinto oggi, 31 marzo

Il Borgo dei Borghi 2024, vincitore: chi ha vinto oggi, 9 aprile

IL BORGO DEI BORGHI 2024 VINCITORE – Chi ha vinto l’edizione 2024 de Il Borgo dei Borghi, il programma condotto da Camila Raznovich che stasera, domenica 31 aprile (Pasqua), ha visto su Rai 3 la “finalissima”? A trionfare è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

LA TOP 5

Di seguito la TOP 5 del Borgo dei Borghi 2023:

IN AGGIORNAMENTO… IN AGGIORNAMENTO… IN AGGIORNAMENTO… IN AGGIORNAMENTO… IN AGGIORNAMENTO…

Come si vota

Ma come si vota (votare) per Il Borgo dei Borghi 2024? Qual è il regolamento? Il voto potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

dalle ore 17.15 del giorno 25 Febbraio 2024 sul sito https://www.rai.it/borgodeiborghi/ è pubblicata e resa raggiungibile una pagina di presentazione dei 20 (venti) borghi in concorso;

la pagina invita gli utenti a votare il proprio borgo preferito, la votazione, pertanto, potrà essere espressa dalle ore 17.15 del 25 febbraio 2024;

la classifica finale e quindi la nomina del “Borgo dei Borghi 2024” viene svelata durante una “prima serata speciale”, in onda su RAI 3 domenica 31 Marzo 2024.

La votazione viene chiusa domenica 17 marzo 2024 alle 23.59. Pertanto, successivamente alle ore 23.59 del 17 marzo 2024 non sarà più tecnicamente possibile esprimere il proprio voto.

I Borghi in gara

Abbiamo visto il borgo vincitore de Il Borgo dei Borghi 2024, ma quali erano quelli in gara? Anche quest’anno ad aspirare al titolo sono venti località, una per ciascuna regione italiana. Venti luoghi selezionati per la loro bellezza, l’architettura, per la qualità della vita. In questa edizione i borghi in gara sono: