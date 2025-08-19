Il bisbetico domato: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, 19 agosto 2025, va in onda su Rete 4 Il bisbetico domato, un film italiano del 1980 con protagonista Ornella Muti. La pellicola è diretta da Castellano e Pipolo e dura circa 104 minuti. Inoltre è intesa come una rivisitazione de La bisbetica domata di Shakespeare. Di seguito vediamo trama e cast del film.

Trama

Partiamo dalla trama di Il bisbetico domato. Elia è un agricoltore, vive in un piccolo paesino di campagna e non sopporta il contatto con le persone. L’unica che riesce a mandare giù è Don Cirillo, a cui propina fedelmente le sue confessioni. Elia ha anche un problema con il genere femminile, l’unica donna che tollera è la sua governante che da anni cerca di farlo fidanzare. La sua vita cambia quando una notte una donna misteriosa resta a piedi ed è costretta a chiedere aiuto alla fattoria lì vicino. Il suo nome è Lisa, ma Elia si presenta sin da subito come un uomo scorbutico.

Il bisbetico domato: il cast del film

Come già anticipato, la protagonista del film è Ornella Muti che interpreta Lisa Silvestri. Ma non è da sola: a tenerle compagnia come co-protagonista c’è Adriano Celentano che interpreta Elia Codogno. Di seguito vediamo tutti i personaggi e i rispettivi attori che popolano il cast di Il bisbetico domato:

Adriano Celentano: Elia Codogno

Ornella Muti: Lisa Silvestri

Edith Peters: Mamy, la domestica

Pippo Santonastaso: don Cirillo

Jimmy il Fenomeno: Michele, un contadino

Milly Carlucci: Renata, amica di Lisa

Nicola De Buono: Vittorio, fidanzato di Lisa

Marco Columbro: l’autista che dà un passaggio a Elia e Lisa

Guido Spadea: il ragioniere

Sandro Ghiani: il benzinaio

Gianna Coletti: la spasimante di Elia

Enzo De Toma: Ernesto, conoscente di Elia

Raffaele Di Sipio: il sommelier del ristorante

Gianni Franco: un conoscente di Elia al bar

Maurizio Fardo: il barista

Massimo Mirani: il giornalista

Streaming e TV

Dove vedere Il bisbetico domato in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film vi aspetta il 19 agosto 2025 alle ore 21:20 su Rete 4. Per seguirlo in diretta televisiva basterà sintonizzarsi al tasto 4 del telecomando. Chi invece vuole seguire Il bisbetico domato via streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a Mediaset Infinity.