Il barbiere di Siviglia: l’Opera in onda su Rai 3 dall’Arena di Verona

di Antonio Scali
Il barbiere di Siviglia: l’Opera in onda su Rai 3 dall’Arena di Verona

Il barbiere di Siviglia è la nota opera in onda in replica questa sera, 12 agosto 2025, su Rai 3 in prima serata, dall’Arena di Verona, con l’introduzione di Luca Zingaretti. Ecco le anticipazioni.

Anticipazioni

Questa sera Rai 3 propone Il Barbiere di Siviglia di Rossini, ambientato dal regista Hugo De Ana – che firma anche scene e costumi – in un giardino da favola rococò. Lo spettacolo, nato nel 2007, viene riproposto in replica. Nel ruolo di Figaro c’è Dalibor Jenis. Accanto a lui Vasilisa Berzhanskaya nei panni di Rosina, Antonino Siragusa come Conte d’Almaviva, Carlo Lepore e Michele Pertusi rispettivamente come Don Bartolo e Don Basilio. Sul podio di Orchestra e Coro della Fondazione Arena, è impegnato il giovane direttore d’orchestra Alessandro Bonato.

Streaming e tv

Appuntamento con l’Opera in diretta tv dall’Arena di Verona su Rai 3 oggi, 12 agosto 2025, alle ore 21.20 e in streaming su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca