Il 7 e l’8: trama, cast e streaming del film con Ficarra e Picone

Stasera, 25 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Il 7 e l’8, film del 2007, diretto da Salvatore Ficarra, Valentino Picone e Giambattista Avellino e interpretato dal duo comico Ficarra e Picone. Insieme ai due comici, nella pellicola fa il suo debutto cinematografico la ballerina Eleonora Abbagnato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Palermo, 6 gennaio 1975. Nel reparto maternità di una clinica, l’infermiere Gino La Monica, per rivalersi sul destino che gli ha fatto perdere l’opportunità di aggiudicarsi il primo premio della lotteria di Capodanno, poiché il suo biglietto differisce di un solo numero rispetto a quello vincente (il 7 al posto dell’8), decide di scambiare i neonati delle culle 7 e 8.

I due bambini crescono così l’uno nella famiglia dell’altro, ignari dello scambio. Tommaso diventa un piccolo delinquente che vive a casa della madre, vedova, insieme alla sorella Eleonora; mentre Daniele è un fuoricorso alla facoltà di giurisprudenza, figlio di un oppressivo colonnello dei Carabinieri e fidanzato con un’assistente universitaria, Marcella. Tommaso e Daniele sono due individui profondamente diversi, per temperamento, storia personale e livello sociale. Una trentina di anni dopo, avviene tra di loro un incontro casuale, anzi, uno scontro: l’uno di corsa perché in ritardo a un colloquio con il relatore della tesi in università, l’altro mentre scappa dai poliziotti che lo inseguono per contrabbando.

Il destino li riunisce, e una serie di elementi li porta a rendersi conto dello scambio che li ha visti protagonisti da neonati. Da quel momento, la consapevolezza di essere l’uno al posto dell’altro innesca una serie di equivoci che sembra non avere mai fine. Quando finalmente risalgono al La Monica, che gli rivela tutto, subentra un nuovo colpo di scena, poiché mentre Daniele cerca di rivelare alla madre che in realtà lui non è suo figlio, viene alla luce l’esistenza di un terzo padre, quello naturale di Tommaso, tale Mimmo Barresi, che era stato condannato a una lunga pena per omicidio.

Il 7 e l’8 il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il 7 e l’8, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Salvatore Ficarra: Tommaso Scavuzzo

Valentino Picone: Daniele La Blasca

Eleonora Abbagnato: Eleonora Scavuzzo

Barbara Tabita: Marcella

Andrea Tidona: colonnello Carlo La Blasca

Lucia Sardo: signora La Blasca

Consuelo Lupo: signora Scavuzzo

Remo Girone: frate Antonio / Mimmo Barresi

Arnoldo Foà: padre Superiore

Tony Sperandeo: Gino La Monica

Ernesto Maria Ponte: guardia carceraria

Luciano Messina: commissario di polizia

Paride Benassai: Ernesto

Cristina Parodi: sé stessa

Streaming e tv

Dove vedere Il 7 e l’8 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, 25 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.