I Topi 2: trama, cast, quante puntate e streaming

I TOPI 2 – Questa sera, 18 aprile 2020, dopo le repliche del primo capitolo, Rai 3 trasmette alle ore 22 la seconda stagione de I Topi, la serie tv scritta, diretta ed interpretata da Antonio Albanese, che racconta con ironia e sagacia la “dura” vita dei latitanti. Ma qual è la trama della fiction? Quante puntate sono previste per I Topi 2? E il cast? Di seguito tutte le informazioni.

Trama

La prima stagione si era chiusa con l’improvvisa e rocambolesca fuga di Sebastiano, Zio Vincenzo e U Stuorto. Dopo un lungo viaggio, i tre sono arrivati al mare, ma per non finire in galera hanno dovuto mettersi subito alla ricerca di un nuovo rifugio. La storia de I Topi 2 riprende proprio da questa urgenza: il trio decide di rientrare nel cunicolo più vicino e intraprendere il tortuoso cammino verso un nascondiglio sicuro per la latitanza di Sebastiano e dello zio Vincenzo. L’impresa non sarà facile. Lontani dall’amata famiglia, rimasta a vivere nella storica bifamiliare, ora piantonata giorno e notte dai poliziotti, i personaggi dovranno superare molti ostacoli: dalla convivenza forzata con “colleghi” intolleranti, all’incontro con una spumeggiante drag queen.

Cast

Ma qual è il cast de I Topi 2? Al centro dei nuovi episodi ci sarà la vita privata dei personaggi principali, un gruppo di mafiosi che il pubblico già conosce. Ci sarà dunque un approfondimento sui caratteri del protagonista Sebastiano (Antonio Albanese), ormai lontano dalla sua casa e alla ricerca di un nuovo nido insieme allo zio Vincenzo (Tony Sperandeo) e della moglie Betta (Lorenza Indovina), che soffre per la sua assenza e per i primi sintomi della menopausa.

Il pubblico ritroverà poi la loro prima figlia Carmen (Michela De Rossi); l’altro figlio Benni (Andrea Colombo), lo sciocco di casa; l’imprevedibile zia Vincenzina (Clelia Piscitello); e U Stuorto (Nicola Rignanese), migliore amico di Sebastiano. Infine due novità: Fransis (Cesare De Capitani), compagno storico di U Stuorto e Ludovico Laterza (Guglielmo Pinelli), un ragazzo borghese, dolce e accomodante.

I Topi 2: quante puntate e durata

La seconda stagione della Serie tv di Antonio Albanese I Topi prevede sei nuove puntate della durata di trenta minuti circa ciascuna, già disponibili dal 3 aprile su Rai Play ed ora pronte per il primo passaggio sul piccolo schermo. Le puntate dovrebbero essere trasmesse il sabato sera alle ore 22.

Dove vedere la fiction in tv e streaming

Come detto la serie tv I Topi 2 va in onda da stasera, sabato 18 aprile 2020, alle ore 22 su Rai 3. Sarà possibile vedere la fiction anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it dove sono già presenti tutti gli episodi.

